Khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Lê Thị Thoan, sinh năm 1962 ở thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định; Trịnh Xuân Thành (là con rể bà Thoan), sinh năm 1982 ở xã Yên Trường, huyện Yên Định và Nguyễn Trọng Giang, sinh năm 1982 ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt đối tượng Lê Thị Thoan.

Trước đó, vào hồi 6h30 phút ngày 12-6-2022 qua công tác nắm tình hình, tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 5 tàu đang có hoạt động khai thác cát trái phép ngoài khu vực mỏ cát 41.

Công ty Cổ phần thương mại Đức Lộc do ông Đỗ Quang Sơn, sinh năm 1982 ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá là người đại diện hợp pháp được cấp phép khai thác mỏ cát 41 tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định. Từ ngày 1-4-2019 Công ty Cổ phần thương mại Đức Lộc đã cho bà Lê Thị Thoan thuê khoán để tiến hành các hoạt động khai thác cát.

Tiến hành điều tra, đến ngày 13-6-2022 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” để điều tra theo quy định. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh đã báo cáo, đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ngày 29-6-2022 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án truy xét số 119R để tập trung để điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 1 đến ngày 12-6-2022, Lê Thị Thoan và Trịnh Xuân Thành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép với số lượng rất lớn. Cụ thể, số lượng cát khai thác trái phép lên đến 290.000m3, vượt gấp 3 lần tổng trữ lượng mỏ cát số 41 được phép khai thác trong 10 năm 10 tháng, vượt gấp 30 lần công suất mỏ 41 được phép khai thác trong năm 2022, thu lời bất chính số tiền lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trong việc quản lý thu thuế tài nguyên.

Việc khai thác cát trái phép nêu trên gây ảnh hưởng đến địa tầng, thay đổi kết cấu của lòng sông, tốc độ dòng chảy và dẫn đến sụt lún, không bảo đảm an toàn cho công trình đê điều. Mặt khác số lượng cát khai thác trái phép rất lớn được vận chuyển liên tục trong thời gian dài làm hư hỏng kết cấu mặt đường, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giam đối tượng Lê Thị Thoan và Trịnh Xuân Thành; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Trọng Giang để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Văn Thiện