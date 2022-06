(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến Chuyên án P223 đấu tranh với các đối tượng “Sản xuất hàng giả là phân bón”, mới đây Cơ quan C ảnh sát đi ều tra Công an thành ph ố Thanh Hóa đã điều tra, mở rộng Chuyên án và khởi tố thêm 3 bị can v ề tội “Sản xuất, buôn bán hàng gi ả”.

{title} Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến sản xuất phân bón giả Liên quan đến Chuyên án P223 đấu tranh với các đối tượng “Sản xuất hàng giả là phân bón”, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, mở rộng Chuyên án và khởi tố thêm 3 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Theo đó, ngày 17-6-2022 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về “Sản xuất hàng giả là phân bón” xảy ra Công ty cổ phần phân bón Sông Mã, có địa chỉ tại Lô C4, khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội sản xuất hàng giả là phân bón gồm: Nguyễn Xuân Quy, sinh năm 1981 ở phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; Lê Thế Hùng, sinh năm 1993 ở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân; Lê Hưng Long, sinh năm 1984 ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng Công an, Công ty cổ phần phân bón Sông Mã đã sản xuất sản phẩm phân bón Hoa Nông thiếu hàm lượng Silic khoảng 40% để bán ra thị trường với giá thành rẻ hơn, gây thiệt hại cho nông dân. Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ hơn 11 tấn phân bón Hoa Nông không đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 30-5-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường, sinh năm 1982, là Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án về tội “Sản xuất hàng giả là phân bón” đối với Công ty phân bón Sông Mã và Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát, khởi tố 5 bị can. Đồng thời, đã tiến hành mã hóa các mẫu phẩm để gửi trưng cầu giám định phân tích các thành phần cấu thành sản phẩm. Qua đó đã phát hiện hơn 3.000 tấn phân bón không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 100 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng. Thái Thanh

