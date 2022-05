Huyện Như Xuân tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội

Những năm gần đây, sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân đã kéo theo nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trước tình hình đó, nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội được huyện chú trọng và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Công an huyện Như Xuân tăng cường bám sát cơ sở, phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Để công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả cao, Công an huyện Như Xuân chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền cấp xã, thị trấn các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan, chủ động phối hợp với công an các xã, thị trấn thường xuyên nắm chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công an huyện Như Xuân còn tăng cường xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Như Xuân xảy ra 76 vụ phạm pháp hình sự (giảm số vụ so với cùng kỳ năm 2020), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 93,5%. Về đấu tranh với tội phạm về ma túy để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Lực lượng Công an Như Xuân đã triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện, khởi tố 12 vụ, với 14 đối tượng, phá thành công 4 chuyên án, lập hồ sơ đưa 7 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Trong năm vừa qua, Công an huyện Như Xuân đã trực tiếp xác minh, điều tra, làm rõ 71/74 tin tố giác, tin báo, đạt tỷ lệ 96%. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án trên địa bàn huyện.

Trong những tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Như Xuân xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự (giảm số vụ so với cùng kỳ năm 2021), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 92%; phát hiện và khởi tố 3 vụ ma túy, với 4 đối tượng, phá thành công 1 chuyên án ma túy...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện Như Xuân trong thời gian qua được đảm bảo. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự yêu mến của quần chúng Nhân dân vào lực lượng công an.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thời gian tới Công an huyện Như Xuân chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Như Xuân phát triển.

Bài và ảnh: Hải Anh