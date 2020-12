Hiệu quả mô hình camera an ninh ở huyện Hoằng Hóa

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Hoằng Hóa ngày càng có nhiều đổi mới và sáng tạo mang lại hiệu quả cao, nhất là mô hình camera an ninh. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt 334 camera an ninh ở 20/37 xã, thị trấn, góp phần phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương.

Công an xã Hoằng Tiến giám sát tình hình ANTT trên địa bàn qua mô hình camera an ninh.

Xã Hoằng Tiến là một trong những xã trung tâm của khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, từ năm 2019, địa phương này đã huy động kinh phí từ ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa để lắp đặt 45 camera tại các trục đường chính, ngã tư, trường học, trung tâm xã, khu vực đền thờ Tô Hiến Thành và những điểm phức tạp về ANTT... Hiệu quả của các camera được khẳng định ngay từ việc hỗ trợ phục vụ công tác điều tra các vụ án xảy ra ngay trên địa bàn. Tháng 6-2020, ban quản lý đền Tô Hiến Thành, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến khi đi kiểm tra xung quanh đền thì phát hiện cửa đền bị phá, 2 hòm công đức trong đền bị đập vỡ... Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Tiến lập tức trích xuất camera an ninh tại khu vực đền và phát hiện 3 thiếu niên nghi vấn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã đã xác định các đối tượng trên ở xã Hoằng Đông. Quá trình điều tra, các cháu khai nhận đã tự ý phá cửa lẻn vào đền để trộm tiền trong hòm công đức với số tiền gần 2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Công an xã Hoằng Tiến yêu cầu gia đình các cháu khắc phục hậu quả cho đền và thực hiện biện pháp giáo dục các cháu...

Trung tá Nguyễn Viết Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Hoằng Tiến, cho biết: Hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Mới đây nhất, Công an xã Hoằng Tiến đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt một nhóm đối tượng cạy két sắt trộm cắp tại Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ xã Hoằng Tiến. Đây cũng là nhóm đối tượng trên chuyên trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ trên địa bàn xã.

Ở xã Hoằng Đồng, với nguồn kinh phí của địa phương và xã hội hóa từ quần chúng Nhân dân, toàn xã hiện đã lắp đặt 26 camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư giao nhau với quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, liên thôn, khu trung tâm hành chính công sở, cổng trường học trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng, đánh giá: Việc thực hiện mô hình camera an ninh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT, theo dõi mức độ chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giám sát ý thức bảo vệ môi trường của người dân, răn đe, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, tại các tuyến đường được gắn camera an ninh, tình trạng người dân vi phạm giao thông, vứt rác bừa bãi không còn xảy ra như trước đây, phục vụ đắc lực cho việc hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao mà địa phương đang tập trung thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Phó Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, cho biết: Xây dựng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Hoằng Hóa những năm gần đây đã có nhiều kết quả khả quan, trong đó Công an huyện Hoằng Hóa đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa ban hành văn bản chỉ đạo đến 37/37 xã, thị trấn về việc xây dựng mô hình camera an ninh. Đến ngày 30-9-2020, trên địa bàn toàn huyện đã có 20/37 xã, thị trấn xây dựng mô hình và lắp đặt xong cơ sở hạ tầng đã đưa vào hoạt động được 334 camera an ninh. Trên các tuyến, khu vực lắp camera an ninh, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, an toàn giao thông; giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các điểm nóng phức tạp. Một số tội phạm được kiềm chế và có xu hướng giảm như: cướp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo, trộm cắp tài sản... 9 tháng năm 2020, lực lượng công an huyện đã điều tra làm rõ 89/94 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 64 vụ, 119 bị can (giảm 14 vụ, 37 bị can so với cùng kỳ); kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 61 vụ, 106 bị can (giảm 4 vụ, 49 bị can so với cùng kỳ 2019); xử lý hành chính 30 vụ, 54 đối tượng với số tiền phạt trên 190 triệu đồng...

Có thể thấy, mô hình “Camera an ninh” đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT; đồng thời, phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, cần được tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Tới đây, Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo phát huy, nhân rộng trên địa bàn toàn huyện; đồng thời chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với các ban, ngành cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có ý thức cảnh giác, bảo vệ camera đã được lắp đặt, giám sát mô hình camera an ninh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Việt Hương