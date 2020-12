Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ nữ sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bị hành hung

Liên quan đến vụ nữ 1 sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa) bị hành hung gây xôn xao trên mạng xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo, yêu cầu làm rõ.

Theo thông tin ban đầu của Công an TP Thanh Hóa, vào khoảng 11h30’, ngày 18 - 11 - 2020, hai học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa là Đỗ Lê Vân và Hoàng Yến My, do mâu thuẫn trong khi trao đổi trên mạng xã hội nên cả hai hẹn nhau sau giờ học buổi sáng đến khu vực sân bóng ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để giải quyết.

Trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra xô xát và có một số học sinh đứng xem, quay clip. Học sinh Đỗ Lê Vân bị Hoàng Yến My cùng các nữ sinh khác gồm: Lê Gia Hân, Bùi Bảo Nhi, Bùi Hà Linh, đều là học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; Lê Thùy Trâm, học lớp 9, trường THCS Hàm Rồng, phường Hàm Rồng và Nguyễn Phương Nhi, học sinh lớp 8 trường THCS Lê Lợi, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa túm tóc giật ngã, dùng tay, chân đấm, đá gây xây xước, sưng nề ở vùng mặt, tay, chân.

Tối 18 - 11 - 2020, gia đình đưa em Vân đi khám, ban đầu xác định học sinh Đỗ Lê Vân bị thương nhẹ phần mềm, chưa phát hiện các thương tổn nghiêm trọng, hiện đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện các phụ huynh có con tham gia đánh bạn đã trực tiếp đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và xin lỗi gia đình em Vân.

Ngày 19 - 11 - 2020, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Thanh Hóa tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Lao động, TB&XH, UBND phường Ngọc Trạo, Ban Giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tổ chức cuộc họp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh và các học sinh liên quan để giải quyết, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo qui định của pháp luât.

Thái Thanh