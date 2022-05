Dịp lễ 30-4 và 1-5, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trong các ngày từ 30-4 đến 3-5-2022, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Trong đó trọng tâm là phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; đấu tranh trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng trong dịp nghỉ lễ.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30-4 đến 3-5), các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động triển khai lực lượng bám sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp về ANT; không để “bị động”, “đột xuất”, “bất ngờ”, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, phục vụ Nhân dân đi lại, vui chơi an toàn.

Riêng tại một số địa bàn có các điểm du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn)… lực lượng Công an đã không nghỉ lễ mà tăng cường tối đa lực lượng, thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về ATGT, đề cao cảnh giác đối với các loại tội phạm lợi dụng chỗ đông người thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vừa bố trí lực lượng, thành lập các tổ công tác phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở thường trực tại các khu vực trọng điểm thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là dịch vụ cho thuê lưu trú và các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Lực lượng công an cũng đã triển khai có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trong đó đã bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và trật tự ATGT, trật tự công cộng tại các khu vực diễn ra lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người và các đầu mối giao thông trọng điểm nhằm kiềm chế và làm giảm TNGT, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Trên một số tuyến giao thông trọng điểm như QLIA, QL45, 47, Đại lộ Nam Sông Mã… lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an các huyện và lực lượng tại chỗ thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến, điều tiết chống ùn tắc giao thông, vừa kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là các hành vi chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chống người thi hành công vụ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT và giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, nên trong dịp lễ 30-4 và 1-5, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, hoạt động của bọn tội phạm được kiềm chế; trật tự ATGT, trật tự công cộng được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, trong đó, giết người 1 vụ; gây rối trật tự công cộng 1 vụ; cố ý gây thương tích 3 vụ làm 4 người bị thương; hủy hoại tài sản 1 vụ và trộm cắp tài sản 1 vụ. Phát hiện bắt giữ 3 vụ 6 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 4,931 gram heroin, 5 viên thuốc lắc. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ làm 1 người chết, 3 người bị thương. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 759 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 137 phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tranh thủ ngày nghỉ lễ, tổ chức tiếp nhận 4.924 hồ sơ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và 13.351 hồ sơ định danh điện tử./.

Hà Phương