Diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn năm 2023

Chiều 20-4, UBND tỉnh đã tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn năm 2023.

Các lực lượng tham gia diễn tập các tình huống giả định.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại diện Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Nghệ An; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND TP Sầm Sơn và các lực lượng tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Công an TP Sầm Sơn, Đội sơ cấp cứu biển - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ diễn tập.

Hơn 100 người đại diện cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CNCH và sơ cấp cứu biển, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, các biện pháp, kỹ năng CNCH và sơ cấp cứu biển, phòng chống tai nạn đuối nước.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc và phát lệnh diễn tập.

Đây là dịp nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao năng lực, kỹ năng CHCN tại bãi tắm du lịch Sầm Sơn; chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro tai nạn xảy ra tại bãi tắm biển; huy động lực lượng, phương tiện CHCN thường trực, tổ chức CHCN đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả khi có tai nạn, sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, đặc biệt là trong mùa du lịch Sầm Sơn năm 2023.

Các đơn vị bắt đầu tham gia diễn tập các tình huống.

Báo hiệu có nạn nhân bị đuối nước trong lúc tắm biển.

Các lực lượng huy động phương tiện mô tô nước đi cứu nạn nhân

Các lực lượng tham gia các tình huống giả định

Sau đó lực lượng đã tham gia diễn tập các phương án CNCH, 3 tình huống CNCH giả định và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu trên biển. Các lực lượng đã có sự phối hợp tham gia tích cực vào các tình huống, trong đó đặc biệt là các tình huống giả định cứu các du khách bị đuối nước khi đang tắm biển với cấp độ, số lượng người gặp nạn tăng dần từ 3 đến 15 người, điều kiện cứu nạn khó khăn do sóng to, gió lớn, xuất hiện dòng chảy xa bờ, nhiều nạn nhân mất tích trên biển; đồng thời cũng triển khai diễn tập các phương án chỉ huy, quy trình báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, triển khai công tác sơ cấp cứu nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện sơ cấp cứu ngay trên bãi biển

Nhanh chóng đưa nạn nhân ra xe ô tô cấp cứu

Đưa nạn nhân tới bệnh viện

Lễ ra quân diễn tập là nhiệm vụ quan trọng được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng CNCH tại bãi tắm du lịch biển TP Sầm Sơn. Qua đó, có sự chủ động sẵn sàng về lực lượng phương tiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các rủi ro tai nạn xảy ra tại bãi tắm, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trong mùa du lịch Sầm Sơn năm 2023.

Lực lượng CSGT điều tiết bảo đảm thuận lợi nhất cho xe ô tô cấp cứu đưa nạn nhân tới bệnh viện

Sau lễ ra quân, diễn tập, Ban tổ chức đã rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng các phương án chính thức cho công tác CNCH, sơ cấp cứu trên biển và phòng chống thiên tai, thảm họa năm 2023; sẵn sàng huy động lực lượng, chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công tác CNCH theo phương châm bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

Mạnh Cường