Đấu tranh, phòng chống tội phạm tại huyện biên giới Mường Lát

Nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thời gian qua lực lượng công an huyện Mường Lát đã nỗ lực bám bản, bám dân, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới.

Đối tượng Gia Văn Ly ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn và Phàng A Pháo ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị lực lượng chức năng bắt do liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy

Lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, có nhiều đường mòn, lối mở, chủ yếu là rừng núi, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, những năm qua các đối tượng đã tổ chức nhiều hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Chúng thường lợi dụng sự cả tin của đồng bào vùng cao sát biên giới thông thuộc địa hình nhưng không hiểu biết pháp luật để lôi kéo vào các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, hàng lậu…

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua lực lượng công an huyện Mường Lát đã xây dựng kế hoạch, phương án, thường xuyên phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, bộ đội biên phòng, lực lượng chức năng địa phương đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác trao đổi tình hình, tuần tra, kiểm soát, nằm vùng để phá án.

Thượng tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết: Xác định việc đảm bảo an ninh - trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tăng cường, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Công an huyện đã tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của người dân, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần của bà con.

Thời gian qua, tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị trên địa bàn huyện vì thế được giữ vững, không để xảy ra tình trạng “đột xuất, bất ngờ”, trên địa bàn không phát sinh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm kinh tế hoạt động theo băng, ổ nhóm.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Mường Lát đã triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, cộm cán.

Từ đầu năm 2021 đến nay Công an huyện Mường Lát đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận, đấu tranh, xử lý 21 tin báo, tố giác tội phạm, kết luận điều tra 16 vụ/18 đối tượng. Đã trực tiếp điều tra, khám phá 9 vụ/10 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ/2 đối tượng phạm tội về tàng trữ, mua bán trái phép động vật hoang dã; 2 vụ/2 đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy. Tiếp nhận điều tra từ lực lượng biên phòng 3 vụ/2 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt truy nã một đối tượng. Xử phạt hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền 3,6 triệu đồng. Lập 5 hồ sơ cai nghiện bắt buộc và 6 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn. Vận động thu hồi 16 khẩu súng tự chế và 9 viên đạn súng kíp; phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng thể thao....

Những thành tích trên của Công an huyện Mường Lát đã góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh biên giới, an ninh vùng tôn giáo, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trung Lê