Công an TP Thanh Hóa tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Với mục tiêu kiềm chế và làm giảm vi phạm, tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an thành phố Thanh Hóa đã chủ động khảo sát và tham mưu cho Thành ủy, UBND và Ban ATGT thành phố tăng cường các giải pháp công tác bảo đảm trật tự ATGT, TTCC. Trong đó, đã tập trung xây dựng và triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến, đặt dải phân cách cứng tạm thời, biển chỉ dẫn tại một số điểm nút giao thông xung yếu nhằm chống ùn tắc giao thông; bố trí, sắp xếp các chợ hoa, điểm bán cây cảnh phù hợp để Nhân dân đi lại, mua bán thuận tiện, an toàn.

Theo đó kể từ nay đến 15-2-2020, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến luật ATGT, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây TNGT như sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; lai đèo nhiều người, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiều đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, đi không đùng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, đi vào đường cấm, đường ngược chiều; chở hàng hóa quá khổ, quá tải..vv..

Công an thành phố Thanh Hóa cũng tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm trên các tuyến giao thông, kiềm chế, giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT so với Tết Nguyên đán 2021, không để xảy ra TNGT đường thủy, đường bộ, đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép…

Cùng với việc ra quân bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông, lực lượng Công an thành phố sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức các tổ, chốt tuần tra lưu động, tuần tra công khai kết hợp hóa trang để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô cố tình vi phạm và các hành vi chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang chạy tốc độ cao; xe ô tô nhồi nhét khách, ép giá ép khách; vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, chất cháy nổ, hàng cấm, gian lận thương mại; xe chở hàng quá tải, sử dụng xe hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; các phương tiện giao thông đường thuỷ chở quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm; khai thác, vận chuyển, tập kết tài nguyên cát sỏi trái phép...

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại một số tuyến giao thông trọng điểm, các điểm phức tạp về giao thông và trường học vào các khung giờ cao điểm để xử lý và làm giảm ùn tắc giao thông.

Minh Phương