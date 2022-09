(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, sáng 1-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 18 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an thành phố Thanh Hoá, thị xã Nghi Sơn và các huyện Như Xuân, Quan Sơn...

{title} Công an tỉnh Thanh Hóa công bố Quyết định đặc xá năm 2022 Thực hiện quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, sáng 1-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 18 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an thành phố Thanh Hoá, thị xã Nghi Sơn và các huyện Như Xuân, Quan Sơn... Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh trao Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và quà cho các phạm nhân. Dự buổi lễ có Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh; đại diện các phạm nhân và người được đặc xá đợt Quốc khánh 2-9. Tại buổi lễ, sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và quà cho các phạm nhân được đặc xá đợt này. Các phạm nhân làm thủ tục trước khi ra trại và được cấp giấy chứng nhận đặc xá, hỗ trợ chi phí tàu xe về quê. Phát biểu động viên, chúc mừng những người được đặc xá, Đại tá Lê Như Lập mong rằng các phạm nhân sau khi được trở về với gia đình và địa phương sẽ nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tích cực rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đấu trở thành công dân dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn, Ban Giám thị Trại tạm giam và cán bộ quản giáo cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý, cải tạo để các phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá lần này tiếp tục cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế Trại tạm giam, phấn đấu đạt đủ các điều kiện để xét giảm án vào những đợt đặc xá sau. Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại tạm giam cho biết, trong số phạm nhân được đặc xá lần này, người có thời gian được xét giảm đặc xá nhiều nhất là 15 tháng. Các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và các nội quy, quy định của cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét đặc xá. Trại tạm giam đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, định hướng nghề nghiệp và tổ chức làm thẻ căn cước công dân cho những người được đặc xá. Đối với những người chưa đủ điều kiện xét đặc xá lần này, Trại tạm giam cũng đã làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng để họ yên tâm cải tạo tốt. Các phạm nhân trở về trong niềm vui, phấn khởi của người thân. Chia sẻ niềm vui mừng, xúc động trong ngày được đặc xá, phạm nhân Phạm Thị Oanh, ở phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá cho biết: “Những ngày chấp hành án trong Trại Tạm giam Công an tỉnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sai lầm của bản thân trong quá khứ, nhưng đó cũng là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị, lẽ phải của cuộc sống. Khi được biết mình có tên trong danh sách đặc xá năm nay, tôi rất xúc động. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc mà không phải phạm nhân nào cũng có được. Trước khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình, tôi xin tỏ lòng cảm kích đến những cán bộ quản giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian chấp hành án tại trại, giúp tôi nhận biết lỗi lầm, phấn đấu cải tạo tốt". Là phạm nhân có thời gian được xét giảm đặc xá nhiều nhất (15 tháng), anh Trịnh Xuân Thắng ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tôi xin hứa khi tái hòa nhập cộng đồng, trở về với gia đình sẽ làm ăn lương thiện, quyết tâm sống tốt và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trở thành một công dân có ích cho gia đình, xã hội”. Anh Phương

Anh Phương

Từ khóa: Phạm nhânĐặc xáTrại tạm giamcông an tỉnh Thanh Hóa