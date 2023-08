(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh phân công, bố trí lực lượng, tổ chức trực ban, trực chiến bảo đảm quân số sẵn sàng huy động lực lượng tham gia xử lý công việc thường xuyên và các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra trên địa bàn.

{title} Công an Thanh Hóa tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 2-9 Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh phân công, bố trí lực lượng, tổ chức trực ban, trực chiến bảo đảm quân số sẵn sàng huy động lực lượng tham gia xử lý công việc thường xuyên và các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT có thể xảy ra trên địa bàn. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A. Theo đó, từ ngày 1-9 đến 4-9, cùng với việc bố trí cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ lễ theo quy định, các đơn vị Công an trong tỉnh tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh, điện chỉ đạo của Giám đốc trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Trọng tâm là triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu, không để xảy ra các vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm; các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội, nhất là đối với nhóm tội phạm diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong Nhân dân và có nguy cơ gia tăng trong dịp nghỉ lễ như: giết người, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến cờ bạc... Chỉ đạo thực hiện sâu sát, toàn diện các giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm về ma túy, trong đó, tập trung đấu tranh với hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với đó, tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp công tác, chủ động phát hiện và đấu tranh, xử lý có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bố trí lực lượng thường trực, vũ trang canh gác, bảo đảm tuyệt đối an toàn các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng trốn, chết không bình thường, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ. Nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý đối tượng và giải quyết các vấn đề về ANTT ngay tại cơ sở; quản lý chặt hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Riêng các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; tiếp tục duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát vừa hướng dẫn, phân luồng, phân tuyến, điều tiết chống ùn tắc giao thông, vừa kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT, như: chạy quá tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, xe quá tải trọng… Tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tai nạn đuối nước... Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Thái Thanh

Thái Thanh

Từ khóa: Vi phạmTội phạmTrật tự ATGTChở quá số người quy địnhSử dụng trái phép chất ma túyNâng cao hiệu quả công táccông an tỉnh Thanh HóaBảo đảm