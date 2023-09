Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Chiều 27-9, Công an huyện Thiệu Hoá phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ Thiệu Hoá tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến đánh giá sự “Hài lòng” của Nhân dân đối với Công an huyện Thiệu Hoá.

Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.

Theo báo cáo của Công an huyện Thiệu Hoá, 9 tháng năm 2023, Công an huyện Thiệu Hoá đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ANXH. Trong đó nổi bật là đã tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT...

Công an huyện đã tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra làm rõ 100% số vụ tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh triệt phá 1 chuyên án tín dụng đen; hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp và vượt chỉ tiêu cài đặt định danh điện tử cho công dân. Mô hình đảm bảo ANTT, mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả.

Nhờ đó, tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định; không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với lực lượng Công an huyện. Các ý kiến đều đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an, nhất là Công an xã trong thời gian qua. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Đề nghị bổ sung thêm biên chế cho lực lượng Công an xã ở những địa bàn trọng điểm về ANTT; sớm có đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã. Tăng cường quản lý, răn đe những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để gây mất ổn định về ANTT. Đề nghị xử lý quyết liệt đối với tình trạng xe quá khổ, quá tải...

Trên tinh thân cầu thị, đại diện lãnh đạo Công an huyện cảm ơn những ý kiến chân thành, thẳng thắn của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với lực lượng Công an và khẳng định diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" là một trong những kênh thông tin quan trọng, giúp lực lượng Công an khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thiệu Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành lấy ý kiến đánh giá sự “Hài lòng” của Nhân dân.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy ý kiến đánh giá sự “Hài lòng” của Nhân dân đối với Công an huyện Thiệu Hoá.

Thanh Mai (CTV)