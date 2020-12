Công an huyện Như Thanh liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh - trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Như Thanh đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.