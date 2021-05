(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, Công an huyện Nga Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử huyện xây dựng, triển khai nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) bảo vệ bầu cử.

{title} Công an huyện Nga Sơn thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT bảo vệ bầu cử Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, Công an huyện Nga Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử huyện xây dựng, triển khai nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) bảo vệ bầu cử. Công an huyện Nga Sơn diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cử tri về Cuộc bầu cử cũng như trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu nhằm phá hoại Cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tranh thủ người có uy tín, chức sắc, chức việc trong Công giáo vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Huy động lực lượng công an xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở, hiệp đồng chặt chẽ và phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an huyện Nga Sơn họp triển khai các phương án nhằm bảo đảm tốt ANTT cho Cuộc bầu cử. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT tại các mục tiêu, công trình trọng điểm. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tốt ANTT ngay từ cơ sở. Quốc Hương

