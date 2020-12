Công an huyện Hà Trung đấu tranh phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

Hiện trên địa bàn huyện Hà Trung có 46 mỏ được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản; trong đó có 39 điểm mỏ đang hoạt động khai thác, 7 mỏ hết thời hạn đã dừng khai thác. Để quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Công an huyện Hà Trung đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý, đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Lực lượng Công an huyện Hà Trung tuyên truyền cho các chủ mỏ chấp hành nghiêm các quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản.

Theo đó, Công an huyện Hà Trung đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực giáp ranh, điểm phức tạp về khai thác khoáng sản trái phép; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Lực lượng công an lập đường dây nóng và công khai số điện thoại để Nhân dân biết tố giác kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Cùng với đó, nhắc nhở các chủ mỏ thực hiện nghiêm việc khai thác khoáng sản trong phạm vi mỏ đã được cấp phép; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay, qua kiểm tra Công an huyện Hà Trung đã xử lý trên 10 vụ vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt hành chính trên 50 triệu đồng. Điển hình, ngày 9-5-2020, Công an huyện Hà Trung kiểm tra phát hiện đối tượng Hoàng Quốc Huy về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thôn Thái Minh, xã Hà Thái, phạt tiền trên 1 triệu đồng. Ngày 13-8-2020, Công an huyện xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng Hà Trung về hành vi khai thác khoáng sản vượt ngoài mốc tại xã Hà Bình, phạt tiền 10 triệu đồng. Gần đây nhất, ngày 19-9-2020, Công an huyện kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm hành chính Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Hiền về hành vi khai thác khoáng sản có tổng diện tích khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác (theo bề mặt) đến dưới 0,1 ha tại xã Hà Long, phạt tiền 10 triệu đồng...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, thời gian tới, lực lượng Công an huyện Hà Trung sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản. Bên cạnh đó, tiếp tục mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản tại các mỏ khai thác đã được cấp phép; kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ vi phạm, không đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Đồng thời vận động Nhân dân ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Bài và ảnh: Quốc Hương