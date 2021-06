Cảnh báo thủ đoạn giả danh CSGT báo “phạt nguội” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, cũng như tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng lợi dụng công tác xử lý hành chính các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông (hay còn gọi là “phạt nguội”) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tất cả các trường hợp vi phạm TTATGT được lực lượng CSGT gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh là cán bộ của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (hoặc sử dụng robocall - hệ thống gọi tự động) gọi điện thoại đến và thông báo cho các bị hại đã bị “phạt nguội”, yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân và làm theo các bước hướng dẫn để đóng phạt. Đối tượng đề nghị người nghe cung cấp "số biên bản, nếu chưa nhận được biên bản thì cung cấp tên, tuổi, địa chỉ, số CMND, CCCD, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng… để Phòng Cảnh sát giao thông (hoặc Cục CSGT) cung cấp cho số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt…”. Sau đó, chúng sẽ yêu cầu người nghe máy chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý “phạt nguội”. Đồng thời yêu cầu bị hại giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền để chiếm đoạt.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 3 người bị các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Cục Cảnh sát giao thông lừa đảo. Điển hình là chị L.T.T ở huyện Thường Xuân bị các đối tượng giả danh Cán bộ Cục CSGT khu vực miền Trung tại Đà Nẵng yêu cầu chuyển 16 triệu đồng tiền nộp phạt vi phạm TTATGT vào tài khoản cho bọn chúng và chiếm đoạt số tiền này của chị T. Tương tự, anh N.V.A ở huyện Hoằng Hóa đang làm việc tại Bắc Ninh cũng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng. Riêng anh L.S.H ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa bị một đối tượng giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh yêu cầu anh chuyển tiền qua tài khoản để nộp phạt vi phạm ATGT. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, anh H đã gọi điện thoại qua đường dây nóng 069.3725.725 của Công an tỉnh Thanh Hóa và biết đó là các đối tượng lừa đảo nên đã không chuyển tiền cho bọn chúng.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn lừa đảo trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số nội dung sau:

Các đơn vị CSGT không gọi điện thoại thông báo vi phạm TTATGT, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào.

Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT: Tất cả các trường hợp vi phạm TTATGT được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều được lực lượng CSGT gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Hoặc chủ phương tiện được Công an xã, phường, thị trấn mời tới trụ sở để tiếp nhận thông báo của CSGT, hoặc khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ được cơ quan đăng kiểm thông tin về trường hợp vi phạm và đề nghị tới đơn vị CSGT phát hiện vi phạm để xử lý.

Lực lượng CSGT còn đưa công khai nội dung về biển số, thời gian, địa điểm vi phạm của phương tiện lên Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT và mạng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam để người dân biết. Để tra cứu phương tiện vi phạm hành chính qua hình ảnh (phạt nguội) trên toàn quốc, người dân có thể truy cập theo đường dẫn sau đây: http://www.csgt.vn/m/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc “phạt nguội”, người dân có thể gọi đến đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải đáp và hướng dẫn 069.3725.725. Riêng việc đăng ký, quản lý phương tiện người dân có thể nhận tờ khai điện tử và vẫn phải trực tiếp mang phương tiện, hồ sơ đến các điểm làm thủ tục đăng ký xe của lực lượng Cảnh sát giao thông để bấm biển số theo qui định.

Trường hợp phát hiện các đối tượng nghi vấn lừa đảo với thủ đoạn tương tự, đề nghị người dân thông báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Thái Thanh