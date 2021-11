Camera an ninh - “tai mắt” của Công an huyện Vĩnh Lộc

Mô hình “Camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự” đã trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như quản lý địa bàn dân cư” – đó là khẳng định của Trung tá Nguyễn Văn Thương, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc khi trao đổi với chúng tôi về mô hình “Camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự” trên địa bàn huyện.

Công an xã Vĩnh Tiến trao đổi với hộ dân về việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại nhà.

Để hiểu rõ về mô hình, chúng tôi đến thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến gặp bà Phạm Thị Kim, bí thư chi bộ kiêm công tác mặt trận thôn, bà Kim niềm nở cho biết: “Nhờ hệ thống camera này mà tình trạng ăn trộm vặt ở thôn Thổ Phụ không còn nữa. Đặc biệt, ý thức của người dân được nâng cao. Việc vứt rác thải, để trâu, bò phóng uế bừa bãi ra đường cũng đã giảm đi rất nhiều. Đó là vì, khi phát giác sự việc, chúng tôi đều nhờ công an xã xem lại camera, sau đó đến từng hộ dân nhắc nhở dọn dẹp nên vệ sinh môi trường trong thôn luôn sạch, đẹp. Thôn đã được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Được biết, hiện toàn xã Vĩnh Tiến có 32 mắt camera được lắp đặt trên những tuyến đường trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) và nhà văn hóa của 6 thôn với số tiền lắp đặt hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã dành cho công tác bảo đảm ANTT. Ngoài ra, lực lượng công an xã còn vận động được 80 hộ gia đình trên các trục đường chính lắp đặt hệ thống camera giám sát. Đại úy Lê Văn Tú, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến, cho biết: Qua 1 năm lắp đặt hệ thống “Camera giám sát bảo đảm ANTT” lực lượng công an xã đã phát hiện và bắt được 1 đối tượng trộm cắp tài sản, xác định được nguyên nhân của 3 vụ tai nạn giao thông. Các đối tượng phạm tội cũng vì thế mà dè chừng trong hoạt động, tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã giảm hẳn.

Không chỉ mô hình “Camera giám sát bảo đảm ANTT” ở xã Vĩnh Tiến phát huy hiệu quả mà hiện tại trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có hơn 100 camera giám sát bảo đảm ANTT được lắp đặt ở các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, trường học, đơn vị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc và các xã Ninh Khang, Vĩnh Thịnh đang trở thành “khắc tinh” của tội phạm. Trung tá Nguyễn Văn Thương, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Qua hệ thống camera giám sát đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an huyện trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện, từ đó kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; phát huy được sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các điểm nóng phức tạp trên địa bàn.

Bằng việc lắp đặt hệ thống camera giám sát, lực lượng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phát hiện nhiều vụ việc, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây tai nạn giao thông... Trong đó, triệt phá thành công một số vụ án gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Điển hình như: Vào khoảng 14 giờ ngày 11-1-2021, kẻ gian đã đột nhập vào nhà bà Vũ Thị Yến, sinh năm 1958, trú tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc là người khuyết tật sống đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trộm cắp tài sản. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có truy xuất hệ thống camera tìm dấu vết đối tượng. Chỉ sau 6 giờ đồng hồ tích cực truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tang vật thu giữ 1 điện thoại di động Oppo F5;1 xe máy và 4.500.000 đồng cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Hay ngày 10-5-2021, Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp nhận đơn trình báo của ông Vũ Thế Tùng, sinh năm 1978, trú tại thôn Bèo, xã Vĩnh Long, về việc rạng sáng 8-5-2021 bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu VIVO mua tháng 1-2021 với giá 3.500.000 đồng; ông Trịnh Đình Tiến, sinh năm 1959, trú tại thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu XIAOMI note 8 mua năm 2020 với giá 4.500.000 đồng và 2.000.000 đồng tiền mặt. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện đã cử cán bộ xuống hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy xuất hệ thống camera của các cơ quan, nhà dân tìm dấu vết đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện đã xác định được đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản là Trịnh Tiến Thành, sinh năm 1995, trú tại khu 3, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành. Cơ quan điều tra huyện Vĩnh Lộc đã triệu tập Trịnh Tiến Thành đến trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Tiến Thành đã thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Vũ Thế Tùng và ông Trịnh Đình Tiến.

“Chính từ hiệu quả của việc đẩy lùi tội phạm, ANTT được bảo đảm, các vấn đề trật tự công cộng, ô nhiễm môi trường từng bước được giải quyết nên một số địa phương trên địa bàn huyệnVĩnh Lộc như: Vĩnh Tân, Vĩnh Hùng... đã và đang vận động Nhân dân cùng chính quyền địa phương triển khai lắp đặt camera an ninh nhằm bảo đảm ANTT thôn, xóm, giữ gìn bình yên cho mỗi tuyến đường. Thời gian tới, Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của hệ thống camera giám sát bảo đảm ANTT, từ đó vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân lắp đặt để phòng ngừa và tự bảo vệ tài sản, góp phần quan trọng trong thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương” – Trung tá Nguyễn Văn Thương nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà