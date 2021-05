Bộ đội Biên phòng tỉnh ngăn chặn kịp thời các hành vi nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với lực lượng công an, quân sự thường xuyên bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở,... nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền cho người dân không qua lại khu vực biên giới. Ảnh: Hải Chuyền (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh)

BĐBP tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn hai tuyến biên giới. Tuyến biên giới đất liền có chiều dài 213,6km tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào), có 1 cửa khẩu quốc tế (Na Mèo - Nậm Xôi), 1 cửa khẩu song phương (Tén Tằn - Xổm Vẳng), 1 cửa khẩu phụ (Khẹo - Thà Láu) và nhiều đường mòn, đường tắt qua lại hai bên biên giới. Tuyến biển có 102km, gồm có 43 xã, phường thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Việt Nam và các nước láng giềng đều có chủ trương cách ly (có thời hạn) đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đồng thời nghiêm cấm hành vi qua lại biên giới theo đường mòn, lối mở thì hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra tinh vi hơn. Trong đó, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự am hiểu địa bàn, thời tiết cũng như sơ hở của lực lượng chức năng để qua lại biên giới trái phép, điều đó làm tăng nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quyết tâm đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Căn cứ vào thực tế tình hình địa bàn đơn vị, BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tăng cường lực lượng từ các đơn vị tuyến biển và đơn vị tuyến biên giới phía Tây của tỉnh; thành lập 57 chốt kiểm soát cố định, 21 tổ kiểm soát lưu động với tổng quân số 317 đồng chí; thành lập 3 đoàn thường xuyên cơ động tại các đơn vị.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, quân sự, lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, 2 bên cánh gà, cảng biển, siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở, dựng các lán trại dã chiến, chốt, tổ công tác lưu động nhằm ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Đến nay, đã làm thủ tục cho 2.267 người, trong đó hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cảng biển 2.261 người; lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhập cảnh trái phép về địa bàn tuyến biển 16 trường hợp; tuần tra, chốt chặn phát hiện bắt giữ, xử lý hành chính và đưa đi cách ly 42 vụ/90 đối tượng nhập cảnh trái phép; 5 vụ/7 đối tượng nhập cảnh trái phép mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và thuốc lá lậu.

Điển hình, ngày 12-1-2021, tại đường mòn biên giới khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn (Mường Lát), tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phát hiện, ngăn chặn 3 người quê ở huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành (Nghệ An) nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam; 3 người khai nhận trước đó sang Lào làm thuê, nay về quê nhưng muốn trốn tránh các quy định về phòng chống dịch nên đã đi bộ qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tiếp đó, vào khoảng 14h, ngày 14-1-2021 tại khu vực “cánh gà” cột mốc quốc giới 282 khoảng 420m về phía Việt Nam, thuộc địa phận khu phố Piềng Mòn, thị trấn Mường Lát, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã phát hiện, ngăn chặn 1 đối tượng đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Ngày 18-1-2021 tại khu vực cách mốc 282 khoảng 500m về phía Việt Nam thuộc khu phố Piềng Mòn, thị trấn Mường Lát, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 5 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang vượt biên giới để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Thời gian tới, nhận định tình hình tuyến biên giới của tỉnh sẽ có diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy quan tâm động viên cán bộ, chiến sĩ xác định rõ vai trò, trách nhiệm tham gia chốt chặn ở những vị trí trọng điểm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cư dân hai bên biên giới không xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực cung cấp thông tin, tố giác, giúp BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Thời tiết thất thường và điều kiện sinh hoạt kham khổ, song các kíp trực chốt luôn được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới duy trì 24/24 giờ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã thể hiện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm vượt qua khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Hoàng Lan