Bắt quả tang 20 đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an huyện Yên Định và Công an thị trấn Quán Lào bắt quả tang 20 đối tượng đang sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.