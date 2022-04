Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê 2.200 viên hồng phiến

Ngày 31-3, Công an huyện Quan Hóa cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Lò Văn Chẩn (sinh năm 1991) ở bản Khang, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chấn cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28-3-2022, tổ công tác của Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an xã Nam Tiến phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Chẩn đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại chỗ lực lượng Công an thu giữ 11 túi ni lon bên trong đựng 2.200 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lò Văn Chẩn khai nhận số ma túy này là y vận chuyển thuê đến khu vực vắng trong rừng và sẽ được trả công bằng ma túy. Tuy nhiên, chưa kịp bàn giao thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Đình Hợp