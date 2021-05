Bắt giữ đối tượng cạy cửa, trộm cắp tiền, vàng của nhà hàng xóm

Sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Trình, sinh năm 1992 ở thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn là đối tượng đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tiền, vàng với tổng giá trị tài sản 150 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Trình.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo tại gia đình anh N.B.Y ở thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn đã bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm cắp 1,9 cây vàng 9999, 45 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình bị hại, lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Nghi Sơn tập trung điều tra, làm rõ và xác định Nguyễn Thanh Trình (là hàng xóm của anh Y) chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thanh Trình khai nhận: Sau khi đi tù về, do nghiện lô đề, cờ bạc, nên Nguyễn Thanh Trình lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Trước khi đi thực hiện hành vi trộm cắp, Nguyễn Thanh Trình đã theo dõi chỗ nhà anh Y để tiền, vàng nên nhân lúc gia đình anh Y đi vắng đã đột nhập, phá tủ trộm cắp tiền, vàng và bỏ trốn khỏi địa phương. Khi được chính quyền và lực lượng Công an xã kêu gọi, Nguyễn Thanh Trình đã về Công an thị xã Nghi Sơn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh