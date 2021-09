Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Thị Tâm, sinh năm 1991 ở xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa. Đây là đối tượng mà Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Thị Tâm tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Lê Thị Tâm là đối tượng có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã khám và điều trị nhiều lần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa. Trong các năm từ 2012 - 2014, Lê Thị Tâm đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn và Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau khi đối tượng được đưa đi giám định pháp y về tâm thần đều cho kết quả là Tâm không đủ năng lực hành vi nên vụ án được đình chỉ điều tra và đối tượng được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6-2021, Lê Thị Tâm liên tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Với thủ đoạn rất tinh vi là lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình để lừa bán đất cho nhiều người dân để chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Lê Thị Tâm còn nhận 400 triệu đồng của anh V.V.C, sinh năm 1989 ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa để bán xe ô tô nhưng sau đó lại bán xe ô tô cho người khác và không trả lại tiền cho C.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là nạn nhân của Lê Thị Tâm thì gửi đơn hoặc báo với cơ quan Công an để được giải quyết.

Thái Thanh