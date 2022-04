Bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Triệu Sơn và Công an xã Thái Hòa vừa điều tra, làm rõ, bắt 3 đối tượng gồm Nguyễn Bá Nghị, sinh năm 1977 ở xã Thái Hòa; Lê Thị Hương, sinh năm 2003; Hà Quang Long, sinh năm 2000, đều ở thị trấn Triệu Sơn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Bá Nghị.

Trước đó, qua theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Bá Nghị, thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức tuyên truyền vận động, đối tượng Lê Thị Hương đã đến cơ quan công an huyện đầu thú và giao nộp 20 viên nén ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Quang Long, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 36 viên ma túy tổng hợp và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Mai Hà