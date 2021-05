Bắt 2 đối tượng từ Quan Sơn sang Quan Hóa mua ma túy

Ngày 7-5, Công an huyện Quan Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Lưu Đức Chung, sinh năm 1976 và Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1984, đều trú tại huyện Quan Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lưu Đức Chung, Nguyễn Văn Thắng và tang vật vụ án.

Trước đó, chiều 27-4, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh - trật tự tại khu vực bản Ôn, tổ công tác Công an huyện Quan Hóa và Công an xã Phú Sơn (huyện Quan Hóa) đã phát hiện 2 người đàn ông điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 1 túi ni lông bên trong chứa 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 1 cục nhỏ nghi là heroin dưới đất gần gầm xe mô tô của 2 đối tượng này.

Làm việc tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận tên là Lưu Đức Chung và Nguyễn Văn Thắng, đều nghiện ma túy. 2 đối tượng đi mô tô từ Quan Sơn sang Quan Hóa để tìm mua ma túy, sau khi gặp 1 người đàn ông dân tộc Mông không rõ lai lịch, các đối tượng này mua số ma túy trên với giá 4 triệu đồng về để sử dụng.

Đình Hợp