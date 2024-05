Ấn Độ cảnh báo sóng nhiệt khi Delhi ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục

Cục khí tượng Ấn Độ cảnh báo đỏ ngụ ý “khả năng rất cao” người dân “mắc bệnh do nhiệt và say nắng” đồng thời kêu gọi “chăm sóc đặc biệt” cho những người dễ bị tổn thương.

Trẻ em chơi đùa với nước để giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Ấn Độ, ngày 28/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, Cục khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban bố cảnh báo đỏ cho một số khu vực phía Tây Bắc đất nước về một ngày nắng nóng nghiêm trọng sau khi các khu vực của thủ đô Delhi ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay, ở mức gần 50 độ C.

IMD lưu ý, cảnh báo đỏ ngụ ý “khả năng rất cao” người dân “mắc bệnh do nhiệt và say nắng” đồng thời kêu gọi “chăm sóc đặc biệt” cho những người dễ bị tổn thương.

Trong những ngày qua, Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ tối đa cao bất thường. IMD cho biết tình trạng nắng nóng, thậm chí cả sóng nhiệt nghiêm trọng, có thể sẽ tiếp tục kéo dài ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô, trong cả ngày 29/5.

Các trạm thời tiết địa phương ở các khu phố Mungeshpur và Narela của Delhi đã ghi nhận nhiệt độ 49,9 độ C vào ngày 28/5 - cao nhất trong lịch sử của thành phố và cao hơn 9 độ C so với bình thường.

Chính quyền địa phương Delhi cũng hạn chế cung cấp nước vì nắng nóng khiến mực nước ở nguồn chính là sông Yamuna đang ở mức thấp. Bộ trưởng quản lý nguồn nước của chính quyền Delhi, ông Atishi đã kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Truyền thông địa phương đưa tin, có thêm 3 người ở Jaipur, bang Rajasthan tử vong do nắng nóng hôm 28/5, nâng số người thiệt mạng trong thành phố lên 4 người và toàn bang lên ít nhất 13 người.

Hàng tỷ người trên khắp châu Á, bao gồm cả nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ, đã trải qua một mùa hè nóng hơn trong năm nay. Các nhà khoa học quốc tế cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này bắt nguồn từ biến đổi khí hậu do con người gây ra./.

Theo TTXVN