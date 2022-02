Thành tựu và khát vọng phát triển

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh, thiên tai diễn ra phức tạp, để lại hậu quả nặng nề... Trong nước, tác động tiêu cực của hai đợt bùng phát dịch COVID-19; nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, vừa bao quát toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm “nhiệm vụ kép” và đã đạt được kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, với tinh thần coi sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu của tỉnh ta trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ và đạt hiệu quả. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến tận tâm dịch ngay thời điểm xảy ra dịch COVID–19 ở các huyện Mường Lát, Nông Cống, Triệu Sơn, thị xã Bỉm Sơn... để chỉ đạo, đôn đốc, động viên Nhân dân; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID–19 và đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến Nhân dân. Trong một thời gian ngắn, tỉnh ta đã huy động tổng lực sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân để triển khai hàng loạt công việc có quy mô lớn, như: tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân F0... Cùng với đó, những hình ảnh của cán bộ và nhân viên ngành y tế, quân đội, công an... có mặt tại các điểm nóng để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch đã thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị... Kết quả, công tác phòng, chống dịch ngày càng chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Hiện nay dịch COVID–19 trên địa bàn tỉnh nằm trong tầm kiểm soát và đang thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả.

Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID–19 đã tạo tiền đề quan trọng để tỉnh ta không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh. Về phát triển kinh tế, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật sản xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng; phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò; các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, đê điều; đẩy mạnh xây dựng huyện, xã, thôn, bản nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết, thủ tục đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư, giao đất, cho thuê đất..., bảo đảm an toàn lao động trong thi công các công trình. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển thị trường, dịch vụ, du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời, đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn. Đi đôi với đó, tỉnh ta đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư, công tác đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng, xây dựng tiêu chí xác định những dự án quan trọng. Tăng cường công tác quản lý thuế, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Cục Thuế, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc chống thất thu và các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất; hoàn thiện quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại; hoàn thành việc tham mưu ký kết các thỏa thuận hợp tác; phê duyệt các kế hoạch, chương trình, đề án, danh mục dự án trong lĩnh vực đối ngoại, xúc tiến đầu tư; tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025... Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kết quả năm 2021, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng khá cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,85%, nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,93%, giá trị xuất khẩu đạt 5,43 tỷ USD, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 39.630 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỷ đồng... Trong năm qua, nhiều dự án lớn được triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, như: Dự án Khu Du lịch sinh thái Tân Dân, tổng vốn đầu tư hơn 3.662 tỷ đồng của Tập đoàn T&T; Dự án Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa, tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng của Tập đoàn Sun Group; Dự án Flamingo Hải Tiến, tổng vốn đầu tư 3.350 tỷ đồng của Công ty CP Flamingo Holding Group...; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa), tổng mức đầu tư 2.242 tỷ đồng; Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Nuôi tôm công nghiệp ở xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa).

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta tháng 1-2022 tiếp tục phát triển, khởi sắc rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động dần lấy lại trạng thái bình thường, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - thương mại phục hồi nhanh, tiêu dùng của người dân tăng cao... Trong tháng 1, sản xuất công nghiệp tăng 3,83% so với tháng trước và tăng 12,51% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 512,3 triệu USD, tăng 36,9%; giá trị nhập khẩu đạt 908,4 triệu USD, gấp 3,4 lần. Có 141 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 1.278 tỷ đồng, tăng 34,35% về số doanh nghiệp và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký; có 492 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 82%... Đi đôi với đó, ngành y tế tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID–19. Trong đó, tập trung rà soát, tiêm vắc-xin mũi 2 và mũi tăng cường phòng COVID–19 cho các đối tượng theo kế hoạch; triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà. Đến ngày 13–2, toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.589.148 liều vắc-xin phòng COVID–19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm chủng vắc-xin phòng COVID–19, đã có 2.349.169 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 98,1%; 282.742 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,1%; 279.697 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 98,1%; 329.142 người tiêm mũi bổ sung và 123.256 người tiêm mũi nhắc lại. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường ứng dụng các kỹ thuật mới trong chuẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Ngày 10-2 vừa qua, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, công suất thiết kế 1.200 MW, tổng vốn đầu tư gần 2,793 tỷ USD đã khánh thành Tổ máy số 1, được đấu nối thành công vào đường dây 500 KV Bắc Nam, hòa vào lưới điện quốc gia. Dự kiến, toàn bộ nhà máy sẽ vận hành thương mại vào tháng 7-2022, kỳ vọng cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của hơn 6 triệu hộ gia đình. Tổ máy số 1 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu dùng điện cho công nghiệp và sinh hoạt, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cũng như tháng 1-2022 là nền tảng để tỉnh ta quyết tâm hơn nữa; chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 to lớn hơn và bền vững hơn năm 2021, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.

Bài và ảnh: Xuân Hùng