“Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay”*

Cũng cữ rét nàng Bân. Nhưng “nàng Bân” của tháng 3-1988 đó... đói. Vừa vụ mười thất thu (bởi cơn bão lớn cuối năm trước), vụ chiêm xuân lại chưa đến độ thu hoạch. Nhìn lên ruộng cạn, nhìn xuống đồng sâu, nước sông trong đến rợn, rau lúa cũng thêm phần gầy guộc. Tem phiếu bao giá được thay bằng sổ mua theo “giá trong” (tức là mềm hơn ngoài thị trường tự do). Thóc, gạo cho dân thị xã (nay là thành phố) Thanh Hóa lúc này đa phần trông vào những toa tàu hỏa, từ miền Nam chở ra. Cơ quan báo thắc thỏm, chờ đến lượt được phân phối lương thực.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đọc Báo Thanh Hóa (năm 1994).

Tôi, “nhà một miệng ăn”, cái lo bớt hơn, xăng xái nhận việc, ngay khi vừa trả phép - theo Tỉnh đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình có chiến sĩ hải quân hy sinh, trong trận chiến Trường Sa, ngày 14-3-1988. Nhà Đại úy, Liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ 604 (người được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 1989) nằm góc đầu thôn Đội 10, xã Quảng Khê (Quảng Xương). Mảnh sân nhỏ và cái hè nhà bé tẹo, như thêm chật chội. Có rất nhiều bà con và cán bộ đến thăm vợ con anh. Cậu nhóc cả, tên Đăng, chưa biết buồn, dụi dụi đầu vào lòng bác hàng xóm. Tiếng khóc của cậu út Khoa, vừa tròn tuổi, cất lên, làm kéo dãn cái khoảng lặng nặng trĩu ấy. Trên cái bàn thờ làm vội, khói hương tỏa trùm bát cơm cùng quả trứng. Gia cảnh nghèo nàn như càng làm tăng vẻ bi thương ở làng quê Quảng Khê hiu hắt trong cái cữ đói tháng ba. Rời khỏi nhà người anh hùng, lòng chúng tôi thêm quặn xót. Đúng là bão dồn bão. Bão gió, bão đói, bão giặc và giờ đây... bão lòng. Anh Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đăm chiêu, khác hẳn vẻ xởi lởi, hài hước ban sáng. Chắc anh vẫn băn khoăn với chút quà mọn gửi lại gia đình. Kinh phí eo hẹp, đời sống cán bộ nhân viên Tỉnh đoàn cũng đang gặp khó khăn, nên gom góp chả được là bao. Lại còn phải dành đến thăm nhiều gia đình ở Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), Đông Sơn... Nhưng, cái khó ló cái khôn. Tỉnh đoàn đã phát động đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ thân nhân các liệt sĩ Trường Sa. Các ngành, các tầng lớp xã hội cũng dấy lên hoạt động ủng hộ cho bộ đội Trường Sa, dẫu cuộc sống khi ấy rất khó khăn. Thế nên, nỗi thương, buồn trong tôi khi đó, được xoa dịu phần nào. Về sau này, tôi được biết, người vợ Anh hùng Liệt sĩ Vũ Phi Trừ, chị Nguyễn Thị Tần, cùng với hai con trai đã có cuộc sống tốt. Hình ảnh người phụ nữ trẻ khản giọng vì khóc chồng, nhưng vẫn vỗ về đứa con trai nhỏ “Mau lớn đi bộ đội trả thù cho bố”, mãi ám ảnh tôi. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện Trường Sa, năm 2018, tôi đã có cơ hội kể lại tình tiết này. Phấn khởi nhất là giờ đây, các con trai chị đều đã trưởng thành, vào Hải quân, theo chân bố. TP Đà Nẵng đã tặng mẹ con chị một căn hộ chung cư.

Đầu đổi mới, hồi những năm 1988, 1989 và đầu những năm 1990 ấy, cuộc sống người dân cũng như người làm báo đối diện vô vàn khó, khổ. Bước qua bao cấp, chiến tranh biên giới Tây Nam vừa vơi tiếng súng. Cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây đang siết chặt. Viện trợ và giao thương với các nước khối XHCN Đông Âu bị hạn chế, do hầu hết các nước trong khối SEP (Hội đồng tương trợ kinh tế các nước XHCN Đông Âu) đều gặp khủng hoảng và dần sụp đổ. Ruộng đồng thiếu phân bón, nhà máy thiếu nguyên liệu, giao thông vận tải thiếu xăng dầu. Lại thêm lụt lội, bão tố. Lúc này, khá đông lao động xuất khẩu từ Đông Đức, Liên Xô, Tiệp Khắc (cũ), Bungari… trở về, không có việc làm. Không chỉ là những đói ăn, thiếu mặc, mà tâm lý tiêu cực, bất chấp để thoát đói, làm giàu đã gây nên nhiều tệ nạn, nhất là nạn chơi họ. Ở thị xã Thanh Hóa, trước Chợ Vườn Hoa (cũ), hay trước cổng Nhà hát Nhân dân (ở phố Đào Duy Từ) ngày ngày khá nhiều nam thanh nữ tú dập dìu đi thu “bát”, thu “họ”. Họ chả còn màng buôn bán, thợ thuyền. Rồi những đánh nhau, những khóc than do nợ nần, mất mát. Cô em họ tôi ở phố Việt Bắc cũ (nay là phố Bà Triệu) có chút vốn, định mở hàng may, nhưng lại chơi hụi, tưởng sẽ lãi nhiều. Hùn hạp, thời gian đầu được bạn hụi mời ăn uống, đàn đúm, sướng rơn. Nhưng đang chờ lượt đổ “bát” thu lời cao, thì chủ “bát” đã bặt vô âm tín. Không ít bạn bè, người quen của tôi cũng gặp nạn như em. Mới vào nghề, được “phân vai” chuyên các đề tài về văn hóa, lễ hội, toàn những vui vẻ, nhưng nỗi bức xúc khiến tôi mạnh dạn phá lệ, làm ngay một phóng sự về nạn dịch hụi họ ở thị xã.

Còn lần đi tới điểm nóng Nga Sơn điều tra về tệ nạn hội “ống” (kiểu chơi họ, hụi), tôi phải xếp hàng suốt buổi mới mua được vé xe khách. Đến thị trấn, rồi cũng không biết nên bẩm báo với cơ quan nào. Công an huyện đang điều tra, nên chỉ thông tin sơ qua. Nga Sơn đang rất khó khăn. Hàng chiếu cói chất ứ, vì mất thị trường xuất ngoại. Lao động nghề cói không còn được bao cấp lương thực, thực phẩm. Đất cói mặn, khó trồng cây lương thực. Thất nghiệp, đói ăn, không ít người lao vào “ống”. Nhờ anh Mạnh - dân bản địa, là cán bộ huyện, săn được mấy bản viết tay về thể thức chơi “ống”, vốn chỉ lưu truyền trong nhóm chủ “ống”, tôi có chút kỹ năng để thâm nhập “làng ống”. Đủ loại ống cắt, ống tiến, ống lùi, một mê trận “tiền đẻ ra tiền” nhanh trong chớp mắt mà các chủ “ống” vẽ ra lòe bịp. Những người “đổ ống”, nhận tiền trước lôi kéo người sau, tiệc khao linh đình, tốn kém không kể xiết. Tôi và người đồng nghiệp bên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, mượn xe đạp đi xã, về huyện suốt mấy ngày. Hồi ấy, đi cơ sở, gặp gỡ, tuyên truyền các nhân tố mới hay điển hình tiên tiến, cánh phóng viên thường được các đơn vị đãi cơm. Lần này, viết về tiêu cực, lại lúc đói kém. Nể huyện, cũng chỉ dám báo cơm Văn phòng Ủy ban huyện một buổi, còn lại ăn ké bạn bè, hoặc ra quán đầu thị trấn. Chuyến đi mất toi tháng lương, bù lại là niềm hý hửng, dự tưởng rằng mình sẽ nổi tiếng, với thiên phóng sự “số má” 3 - 4 kỳ. Nhưng khi báo ra, bài đăng rút gọn, chỉ còn 1 kỳ, suýt soát 1/3 trang báo. Bao chi tiết sinh động về thủ đoạn xảo trá của những kẻ cầm đầu, những chuyện đau lòng của người chơi bị mất tiền, phải gánh nợ, và những cuộc trốn nợ, đòi nợ… đã biến mất. Thế là “Buồn ơi, chào em”**. Anh Xuân Trường (khi ấy là Thư ký tòa soạn) an ủi: Cả tỉnh, có biết bao sự kiện quan trọng, cần thiết khác, phải đăng cho kịp, cô hãy thông cảm cho Ban Biên tập. Sau này ngẫm lại, tôi thấm thía, thấy mình ích kỷ, kiểu như đứa trẻ cứ trách cha mẹ không cho mình ăn no, mà vô tâm không để ý rằng, nhà đang thiếu gạo. Hồi đó, báo in khổ lớn, nhưng chỉ có 4 trang, lại chỉ ra 2 kỳ mỗi tuần, vào thứ tư và thứ bảy. Mà để ra được 2 kỳ báo trong tuần, đã là một kỳ tích. Điều kiện in ấn lạc hậu. Phóng viên lúc ấy, di chuyển chủ yếu là xe đạp - phương tiện tiện nhất, nhưng luôn luôn thiếu phụ tùng thay thế. Săm, lốp của các HTX thủ công như Minh Thành, đã ít, chất lượng lại hạn chế. Xe đạp Thành Công cũng mới chỉ phân phối đủ trong diện ưu tiên hẹp. Để có tin, bài, dù chỉ một mẩu tin “bao diêm” (là loại tin vắn, được gọi một cách hài hước), phóng viên, cộng tác viên cũng mất bao thời gian, công sức để di chuyển, thâm nhập thực tế. Đã thế, báo Đảng phải bám sát, chuyển tải một cách nhanh nhất có thể các sự kiện, chủ trương, đường lối của Đảng. Tất nhiên bây giờ cũng vậy. Nhưng, ngày ấy, các văn kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh: nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, của Thường trực Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh… đều được báo đăng tải trọn vẹn. Rồi các nghị quyết Trung ương, các luật, pháp lệnh, dự thảo các văn bản luật, các nghị quyết của Quốc hội… cũng đăng toàn văn. Vì, các cách thức khác, như đường công văn hay vận chuyển tài liệu thì cũng không hiệu quả như qua tờ báo - vốn được in đều đặn hàng kỳ, có hệ thống phát hành rộng. Các tổ chức cơ sở Đảng hầu hết đều có Báo Thanh Hóa và coi tờ báo là phương tiện học tập,tuyên truyền đắc lực. Mà mỗi nghị quyết, chỉ thị đều khá dài, có khi chiếm vài ba trang, hay tiếp các kỳ. Rồi chuyện giống má, tưới tiêu…, Báo phải thông tin hướng dẫn cho kịp thời vụ. Gánh biết bao thông tin về hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, trong khi số trang và số kỳ hạn hẹp, quả rất khó để làm cho tờ Báo Thanh Hóa khi ấy phong phú và hấp dẫn.

Tuy vậy, nhiều khi ngọt bùi cũng đến trong đắng cay. Bài báo của tôi được nhiều đồng nghiệp và bạn đọc khen. Cô em họ tôi từng mất tiền khi chơi họ ở phố, xem báo, đã hiểu thông và bỏ ý định gỡ gạc. Tôi còn lập công, giải được mối nguy tài sản của gia đình. Bố và chị gái hùn hạp cho cậu bên Nga Tiến (Nga Sơn) chơi “ống”. Với các bảng “ống” chi tiết, mà tôi cầm về, bố và chị đã nhận rõ rằng, không có một ngành nghề gì lãi đậm, lãi nhanh để chủ “ống” có thể trả lãi siêu cao cho người chơi cả. Và khả năng chủ “ống” bị vỡ nợ, hoặc quỵt nợ là sớm hay muộn mà thôi. Khi ấy, cậu lấy đâu tiền trả gốc nói gì đến lãi. Và sau đó, tiền của gia đình được thu về. “Quả lộc” độc đáo này - mà tôi được đãi đọa ngày mới hành nghề báo chí, ở quê nhà, thật khó quên.

* Thơ Tố Hữu.

** Tên một tiểu thuyết của văn hào Pháp, F.Sagan.

Vân Điệp - Nguyên Trưởng phòng Chuyên đề