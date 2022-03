Gửi gắm niềm tin yêu

Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa: Luôn là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân Qua hàng chục năm theo dõi Báo Thanh Hóa, tôi thấy những năm gần đây Báo Thanh Hóa đã có bước phát triển vượt bậc. Từ chỗ xuất bản 2 kỳ/tuần, đến nay Báo Thanh Hóa đã trở thành nhật báo, ngoài ra còn có thêm 4 ấn phẩm: Thanh Hóa cuối tuần, Thanh Hóa hằng tháng, Thanh Hóa điện tử (baothanhhoa.vn) và Chuyên trang điện tử Văn hóa & Đời sống (vhds.baothanhhoa.vn). Cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó, tôi nhận thấy Báo Thanh Hóa luôn phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Báo Thanh Hóa đã khẳng định được vai trò là chiến sĩ xung kích, đi đầu trong công tác tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là kênh thông tin chủ lực, quan trọng về Thanh Hóa; tờ báo tin cậy, hấp dẫn đối với bạn đọc, “cầu nối” giữa ý Đảng, chính quyền với Nhân dân, hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở. Qua tiếp xúc, làm việc với đội ngũ phóng viên Báo Thanh Hóa và đọc các bài viết của họ trên các trang báo, tôi thấy rằng họ đã luôn nỗ lực, làm việc một cách nghiêm túc, sáng tạo “sống” với các sự kiện, bám địa bàn, cơ sở để phản ánh thông tin một cách chính xác, hiệu quả, góp phần định hướng thông tin dư luận, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đặc biệt, nhiều sự kiện lớn khi vừa kết thúc đã thấy báo Thanh Hóa điện tử đưa tin, phóng sự ảnh, đăng toàn văn bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh... Các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp tỉnh được đăng tải sớm, giúp cho cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống xã nắm bắt, triển khai thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, trên các ấn phẩm của báo vẫn còn có những bài viết dài, khô khan, thông tin một chiều, chưa tập trung đi sâu vào phương pháp, cách thức làm để người dân có thể học tập kinh nghiệm và ứng dụng vào thực tế đem lại lợi ích thiết thực hơn thông qua đọc báo Đảng. Báo cũng ít đưa thông tin chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hoặc những vấn đề bạn đọc quan tâm. Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế hội nhập và phát triển, tôi hy vọng Báo Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tờ báo, có nhiều bài viết theo hướng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, biểu dương tấm gương tiêu biểu, hoạt động ý nghĩa của tập thể có nhiều đóng góp trong đời sống xã hội để nhân rộng điển hình, mô hình, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, Ban Biên tập Báo Thanh Hóa cũng thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên theo hướng chuyên sâu lĩnh vực phụ trách, nhất là phóng viên trẻ nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo trong việc tiếp cận với công nghệ mới làm báo theo hướng “phóng viên đa năng, đa phương tiện, đa loại hình báo chí”. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Báo Thanh Hóa, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, phóng viên Báo Thanh Hóa đã luôn gắn bó, theo sát tình hình và tích cực thông tin, tuyên truyền về huyện Hoằng Hóa; tạo “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành một trong những huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030. *** Đinh Viết Ba, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng: Dành trọn niềm tin yêu cho tờ báo Đảng Được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn, 60 năm qua, Báo Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tích to lớn, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực trong tỉnh. Một trong những phần thưởng cao quý nhất mà tờ báo giành được, theo tôi là Báo Thanh Hóa đã chiếm trọn niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Điểm sáng xuyên suốt 60 năm qua của Báo Thanh Hóa - điểm tạo nên uy tín và bản sắc của tờ báo là sự nhất quán, kiên định mục tiêu, tôn chỉ, mục đích và nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Giữ vững nguyên tắc cốt lõi này, Báo Thanh Hóa đã thực hiện thành công phương châm hành động: “Đúng, hay, đẹp”, trong đó đúng là quy định tối thượng, hay (hấp dẫn) là việc phấn đấu suốt đời của người cầm bút. Suốt cả chặng đường dài, Báo Thanh Hóa không có sai sót lớn, không chệch hướng, luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng công tác tuyên truyền để phản ánh sinh động, đúng đắn thực tiễn cuộc sống, tăng cường thông tin chính thống, nâng cao chất lượng chính trị, tính định hướng, phát hiện và cổ vũ nhân tố mới, điển hình mới; đề cập những vấn đề mới, khó nảy sinh trong cuộc sống cần quyết đáp. Báo cũng đã kịp thời phản ánh những ý kiến, những ý tưởng tâm huyết, trăn trở, sáng tạo tích cực của các tầng lớp Nhân dân kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Một số đề xuất, kiến nghị được đăng tải trên mặt báo có giá trị thực tiễn và dự báo cao mang tính đi trước, mở đường. Bên cạnh đó, Báo Thanh Hóa không để thông tin sai lệch, xấu độc xuất hiện trên mặt báo; tiên phong trên tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh và phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, thù địch... Điểm qua một vài nét khái quát 60 năm chặng đường vẻ vang của Báo Thanh Hóa, với tư cách một bạn đọc khá lâu năm, tôi rất khâm phục các anh, các chị phóng viên Báo Thanh Hóa bằng niềm tin yêu mãnh liệt với Đảng và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc đã mang hết nhiệt huyết, tài năng và sáng tạo vào cây bút, trang giấy để viết nên những tác phẩm có giá trị khách quan và xây dựng, góp phần không nhỏ để Nhân dân trong tỉnh, bà con quê hương Thanh Hóa sinh sống, học tập, công tác, lao động ở tỉnh ngoài cũng như bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về tỉnh Thanh, vùng đất “địa linh, nhân kiệt” đang cháy bỏng khát vọng đổi mới và thịnh vượng, đang phấn đấu để đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dịp này, tôi xin mạnh dạn đề xuất nhỏ: Báo Thanh Hóa là tờ báo Đảng, cố nhiên phải tuyên truyền toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,... xin đề nghị ban biên tập quan tâm và có sự đầu tư lớn hơn công tác tuyên truyền về xây dựng và chỉnh đốn Đảng với mức độ cao hơn, sâu sắc hơn. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Trong tuyên truyền phải kết hợp giữa “xây” và “chống”. Song theo tôi cần tuyên truyền đậm hơn, sâu hơn về những gương sáng đảng viên (trong đó có các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành) trong các lĩnh vực khác nhau. Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh không ít các đồng chí lãnh đạo tâm huyết, dấn thân, công tâm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Rất cần những bài viết nhiệt thành cổ vũ cách nghĩ mới, cách làm mới, dám thay đổi... mang lại hiệu quả và lợi ích xã hội cao, lan tỏa cái tốt, cái đẹp, cái tích cực, đẩy lùi những rào cản cũ kỹ, lạc hậu. Càng quý trọng những bài viết giàu tính chiến đấu, tính xây dựng, tính nhân văn và tính khoa học phản biện. Báo chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa có khả năng và sức mạnh to lớn phản ánh trung thực và sinh động công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Bạn đọc tin tưởng, kỳ vọng và mong đợi Báo Thanh Hóa có bước phát triển mới, có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, đậm nét nhân văn và hiện đại. *** Nhà văn Đào Hữu Phương: Mỗi tuần có thêm 16 trang báo Từ ngày Báo Thanh Hóa xuất bản ấn phẩm “Thanh Hóa cuối tuần”, tôi lại có thêm 16 trang báo để đọc. Với trang bìa trình bày bắt mắt và nhiều chuyên mục hấp dẫn, dung lượng vừa phải, cầm trong tay số báo mới thật khó có thể bỏ qua bài viết nào. Tôi rất thích những bài in trong chuyên mục “Sắc thái văn hóa xứ Thanh”. Một mái đình, một ngôi làng cổ, một phong tục đẹp từ ngàn xưa còn được lưu lại và giữ gìn trong không gian văn hóa hiện đại của một xã, phường đã xây dựng thành công nông thôn mới đem đến cho ta bao điều thích thú và ước sao có một ngày được đi đến đó để chiêm ngưỡng và khám phá... Mục “Gia đình - Nhà trường và Xã hội” có nhiều bài viết về tấm gương những con người dù phải chịu nhiều thiệt thòi do số phận nghiệt ngã song bằng nỗ lực phi thường vẫn vượt lên số phận để sống và cống hiến. Tôi đặc biệt xúc động và ấn tượng khi đọc hai bài viết về hai nhà giáo... không biên chế ở cùng xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn). Người thứ nhất là thầy giáo Lê Hữu Tuấn. Bị bại liệt hai chân từ lúc mới lên 8 tuổi nhưng Tuấn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ với số điểm cao nhất chương trình đào tạo công nghệ thông tin chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức. Khi tốt nghiệp anh đã bỏ công việc của một công chức Nhà nước ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để về quê mở lớp dạy tư và đã thành công với việc truyền thụ kiến thức cho hàng ngàn học sinh chỉ sau 15 năm. Nhiều học sinh của anh sau này đã trở thành bác sĩ, công an, kỹ sư... Người thứ hai là cô giáo dạy tiếng Anh - Lê Thị Thắm. Thắm sinh năm 1998, khi chào đời đã không được may mắn như những đứa trẻ khác vì không có hai tay. Nhưng với quyết tâm và nghị lực của mình, noi gương thầy giáo tật nguyền Nguyễn Ngọc Ký, Thắm đã vươn lên học giỏi và sau khi tốt nghiệp THPT đã được đặc cách xét tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức, khoa Sư phạm tiếng Anh. Chị đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Song cũng như Tuấn, Thắm đã từ chối lời mời về làm việc của một số trung tâm để ở lại quê nhà mở lớp dạy tiếng Anh. Và chị đã thành công trong việc truyền thụ kiến thức cho nhiều lứa học sinh của làng, xã. Là người đam mê văn chương, đương nhiên tôi luôn mong đợi và đón đọc những bài giới thiệu chân dung các nhà văn, nhà thơ xứ Thanh. Ở chuyên mục này báo đã có các bài viết rất hay về nhà thơ Lê Quang Sinh, nhà thơ Văn Đắc, nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm. Họ thực sự là những cây bút tài hoa và còn rất sung sức. Từ số 01 (ngày 5-3-2021) đến số 52 (ngày 4-3-2022), “Thanh Hóa cuối tuần” vừa tròn 1 năm tuổi. Dù chỉ là bước khởi đầu trong hành trình dài của mình nhưng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên nhiệt tình, tâm huyết báo đã đem đến cho bạn đọc những bữa tiệc tinh thần thật sự bổ ích và lý thú.