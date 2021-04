Trạm Y tế xã Luận Thành phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe người dân

Luận Thành (Thường Xuân) có tổng dân số 7.780 khẩu/1.791 hộ, gồm có 3 dân tộc anh em Kinh, Thái, Mường cùng sinh sống. Trước đây, do đời sống còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu, nhận thức và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với người dân sống ở những vùng sâu vùng xa.

Từ nguồn xã hội hóa, Trạm Y tế xã Luận Thành đầu tư máy siêu âm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ sở vật chất trạm y tế đ­ược duy tu, bảo d­ưỡng hàng năm, được trang cấp các thiết bị y tế cơ bản phục vụ cho công tác khám chữa bệnh (KCB). Cụ thể, có trên 70 loại trang thiết bị, đủ số lượng còn sử dụng đư­ợc theo danh mục trang thiết bị trạm y tế theo quy định, như máy xét nghiệm nước tiểu, nội soi cổ tử cung phát hiện ung thư sớm, bộ tiểu phẫu, máy khí dung, máy ly tâm nước tiểu...; hơn 70% số loại thuốc trong Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu tại trạm theo quy định hiện hành. Đặc biệt, từ nguồn xã hội hóa, trạm đã đầu tư máy siêu âm, máy xét nghiệm huyết học, sinh hóa n­ước tiểu, đo đ­ường huyết... để phục vụ chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Năm 2020, Trạm Y tế xã Luận Thành đã được đầu tư xây mới với 12 phòng chức năng, tiêu chuẩn cấp 4A; có nguồn điện l­ưới, máy tính, mạng Internet, máy in, có v­ườn mẫu thuốc nam, giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại địa phương.

Bệnh nhân Lương Thị Hài, đang điều trị tại trạm, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, lại bị thoái hóa đa khớp nên khó đi lại, do đó thường xuyên phải đến trạm y tế để khám, nhận thuốc và điều trị. Trạm y tế đã được xây dựng khang trang, trang thiết bị được đầu tư mua sắm; cộng với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng điều trị nhiệt tình, thân thiện, chu đáo, coi bệnh nhân như chính người thân của mình, nên chúng tôi rất yên tâm khi đến khám và chữa bệnh. Nhiều năm nay tôi không phải lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị như trước”.

Bác sĩ Vũ Xuân Thắng, Trưởng Trạm Y tế xã Luận Thành, cho biết: Hiện nay trạm có đủ định mức định biên 5 cán bộ, có bác sĩ làm việc thường xuyên; 2/8 thôn có nhân viên y tế thôn đ­ược đào tạo theo quy định của Bộ Y tế, hàng tháng giao ban chuyên môn cùng trạm y tế 1 lần. Trạm luôn duy trì tốt hoạt động KCB phục vụ Nhân dân; nêu cao 12 điều y đức trong công tác; học tập đầy đủ các quy chế chuyên môn và tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong hoạt động KCB. Nhờ đó, số lượng người dân đến KCB ngày một đông, Nhân dân tin tưởng vào trình độ chuyên môn, chất lượng chăm sóc sức khỏe của trạm y tế xã, trung bình mỗi tháng có hơn 500 lượt người đến KCB. Trạm không chỉ thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho người dân địa phương, mà cả các xã lân cận của huyện Như Xuân và Thọ Xuân.

Ngoài việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, trạm đã xử trí ban đầu tốt các trường hợp đến khám, không để tai biến và sai sót chuyên môn, chuyển tuyến kịp thời những ca ngoài khả năng... Song song với công tác KCB, trạm triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa ph­ương theo h­ướng dẫn của Bộ Y tế và y tế tuyến trên; giám sát, phát hiện, báo cáo dịch kịp thời; tích cực triển khai các hoạt động xử lý dịch; không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn xã. Thực hiện các chỉ tiêu chư­ơng trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế như: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi đ­ược tiêm chủng các loại vắc-xin phổ cập trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế đạt hơn 90%; tỷ lệ trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi đ­ược uống Vitamin A 2 lần/năm đạt 100%; duy trì không có tử vong mẹ và con do tai biến sản khoa đạt 100%; phụ nữ sinh con có nhân viên y tế đ­ược đào tạo về đỡ đẻ hỗ trợ khi sinh, tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh đ­ược chăm sóc sau sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nư­ớc sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 75%; triển khai tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý, kiểm soát; triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; tham gia quản lý, điều trị và theo dõi các bệnh dịch nguy hiểm, bệnh xã hội và bệnh mạn tính không lây theo h­ướng dẫn của y tế tuyến trên. Hàng năm, trạm lập danh sách theo dõi người già 60 tuổi trở lên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên. Qua đó phát hiện kịp thời các bệnh tật, cũng như tư vấn phòng bệnh, cấp thuốc điều trị. Đến nay, 100% người cao tuổi trên địa bàn xã đã có sổ khám sức khỏe.

Xác định tầm quan trọng của các loại dược liệu có sẵn, trạm y tế xã đã xây dựng được vườn thuốc nam, với các loại cây thuốc mẫu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, dùng để chữa trị một số loại bệnh thường gặp và có thể tự chữa tại nhà như: tiêu chảy, táo bón, đau bụng, cảm sốt... Các nhóm cây được khoanh từng ô và cắm biển ghi công dụng từng loại cây, để tuyên truyền, giúp Nhân dân nhận biết. Từ đó, người dân có thể trồng và sử dụng tại gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa y học cổ truyền.

Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trạm y tế xã đã không ngừng nâng cao y đức và trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Tô Hà