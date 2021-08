Tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho người làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Từ ngày 4 đến 16-8-2021, Thanh Hoá sẽ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 đợt III năm 2021 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, lực lượng tuyến đầu chống dịch; tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

Để triển khai hoạt động tiêm vắc - xin phòng COVID-19, đảm bảo các quy định về tiêm chủng và an toàn trong phòng, chống dịch đợt III năm 2021, Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trên cơ sở lượng vắc - xin được phân bổ theo Kế hoạch số 182/KH- UBND, ngày 3-8-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tiêm vắc - xin phòng COVID-19 trên địa bàn đạt mục tiêu và tiến độ đã đề ra, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn tiêm chủng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; trong đó ưu tiên thực hiện tiêm chủng cho người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn, bao gồm cả các khách sạn, nhà nghỉ được vận hành làm cơ sở cách ly tập trung.

Bố trí các điểm tiêm chủng do cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tổ chức tại khu cách ly tập trung hoặc lân cận khu cách ly tập trung để thực tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Trường hợp không bố trí được điểm tiêm chủng như trên thì phải tổ chức buổi tiêm chủng riêng cho người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, thực hiện tiêu độc khử trùng trước và sau buổi tiêm chủng; đồng thời thực hiện việc vận chuyển tổ chức tiêm chủng đảm bảo những người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung không tiếp xúc với các đối tượng khác trong quá trình tiêm chủng (trừ người làm công tác tiêm chủng tại điểm tiêm).

Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc thiết yếu thường trực tại các điểm tiêm chủng, nhất là tại các điểm tiêm ngoài bệnh viện, để sẵn sàng xử trí các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể xảy ra.

Tô Hà