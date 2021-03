Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh

Sở Y tế vừa có công văn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID -19, Sở Y tế - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-Code tại tất cả các cơ sở y tế, các đơn vị đăng ký điểm kiểm dịch theo hướng dẫn; yêu cầu tất cả người dân khi đến khám bệnh phải thực hiện khai báo y tế (thực hiện “Check in, Check out”) theo quy định.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi; từng cán bộ phải gương mẫu cài đặt cho mình và người thân; chủ động hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi khi đến khám bệnh.

Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn 1385/BCĐQG, ngày 19-3-2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế về việc tăng cường và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Duy trì việc tự đánh giá lại theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT, ngày 16-7-2020 và Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ban hành tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 1-12-2020; rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện trong quá trình đánh giá, khắc phục, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế; định kỳ hằng tháng thực hiện cập nhật kết quả trên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế.

Trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID -19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và xử lý các vi phạm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tô Hà