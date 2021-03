Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện: Tăng cường chất lượng, nâng tầm thương hiệu

Ngày 18-11-2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6859/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Bộ tiêu chí bao gồm 83 tiêu chí chính thức, các tiêu chí mới sẽ được tiếp tục ban hành, bổ sung nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện hơn, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang áp dụng 79/83 tiêu chí đánh giá (đạt 95%). Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện đã đầu tư cải tiến chất lượng theo 83 tiêu chí, thành lập phòng quản lý chất lượng bệnh viện và bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Bệnh viện triển khai thành công mô hình bệnh viện xanh - sạch - đẹp với hàng trăm cây xanh, cây cảnh, cây có tán, hoa và thảm cỏ được trồng trong khuôn viên. Hệ thống biển báo, vạch chỉ đường được triển khai tạo thuận lợi cho bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị. Duy trì và phát triển đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Khu khám bệnh, quầy thanh toán được cải tạo khang trang, lắp tivi cùng với hệ thống xếp số tự động được nâng cấp, giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi, tạo môi trường khám, chữa bệnh văn minh, lịch sự. Mã code xét nghiệm, kết nối xét nghiệm với các khoa đảm bảo chính xác, thuận tiện, khách quan và hiệu quả cao. Triển khai thành công quy trình “5S” tại các khoa trên toàn bệnh viện. Đời sống công nhân, viên chức được quan tâm chăm lo; lương, phụ cấp, các chế độ được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ. Các hoạt động chuyên môn được quan tâm và đầu tư đúng mức, đã phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; quan tâm đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới...

Kết quả đánh giá cho thấy tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng đạt 312 (giảm 2 điểm so với đơn vị tự chấm điểm), điểm trung bình các tiêu chí đạt 3,95 (giảm 0,03 điểm so với đơn vị tự chấm điểm). Cụ thể: mức 1 không có; mức 2 đạt 2 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với đơn vị tự chấm điểm; mức 3 đạt 13 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với đơn vị tự chấm điểm; mức 4 đạt 51 tiêu chí, giảm 3 tiêu chí so với mức đơn vị tự chấm điểm; mức 5 đạt 13 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với đơn vị tự chấm điểm.

TTND Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Khẳng định chất lượng là yếu tố sống còn của mỗi bệnh viện, nhất là khi cơ chế tự chủ về kinh tế đã được giao cho các bệnh viện. Chỉ có “Chất lượng bệnh viện - an toàn người bệnh” được bảo đảm, thì khi đó người dân mới tin tưởng và yên tâm lựa chọn nơi chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mình. Vì thế, hàng năm, bệnh viện luôn quan tâm thực hiện bộ tiêu chí, nhằm mục tiêu đánh giá các mặt hoạt động và nỗ lực cải tiến chất lượng. Đồng thời, làm căn cứ cho việc xác định vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch hoạt động và cải tiến chất lượng trong năm tiếp theo.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, bác sĩ Nguyễn Văn Nhiên, giám đốc bệnh viện, cho biết: Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh là một trong những hoạt động do Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nhiều năm nay. Hàng năm, bệnh viện đã thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng, tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Qua đó, bệnh viện đã xác định các vấn đề ưu tiên và có giải pháp, lộ trình để cải thiện, nâng cao chất lượng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Theo báo cáo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu cải tiến chất lượng nhằm đạt các tiêu chí do Bộ Y tế ban hành. Phần lớn các bệnh viện đã chủ động phân bổ nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, cải tiến chất lượng trong nhiều lĩnh vực với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ... Các bệnh viện đã tiến hành tự kiểm tra theo đúng hướng dẫn; việc đánh giá trung thực, nêu được những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị, xác định được các vấn đề ưu tiên cần cải tiến. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề ưu tiên, như: Tiếp tục cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0; phấn đấu giảm mức 2, tăng mức 3 và mức 4; nỗ lực duy trì các mức mà tiêu chí đã đạt được...

Ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam, gồm 83 tiêu chí, chia làm 5 phần: hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, hoạt động chuyên môn, hoạt động cải tiến chất lượng và tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Đây là một trong những bộ công cụ quan trọng, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của bệnh viện từ công tác chuyên môn đến việc cung cấp các dịch vụ không chuyên môn; đánh giá kết quả đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực. Qua đó, phản ánh hình ảnh tổng thể về khả năng cũng như chất lượng cung cấp các dịch vụ của bệnh viện đến người dân. Từ thực tế kiểm tra, các đoàn kiểm tra sẽ cùng với các bệnh viện thảo luận, trao đổi để cùng tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện; lựa chọn các vấn đề cấp bách và những việc cần làm ngay phù hợp với điều kiện nguồn lực, khả năng tài chính của bệnh viện để tiến hành cải thiện. Từ đó, nâng cao chất lượng và nâng tầm thương hiệu bệnh viện.

