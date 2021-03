Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 29-3, Sở Y tế có công văn gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Qua kết quả giám sát chi phí KCB BHYT định kỳ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thông báo tình hình chi KCB BHYT 2 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh gia tăng so với cùng kỳ, trong đó có một số nội dung như: Tỷ lệ thu dung người bệnh vào điều trị nội trú 2 tháng đầu năm 2021 cao bất thường so với toàn quốc, chi phí bình quân đơn ngoại trú và nội trú cao hơn các cơ sở cùng hạng, cùng tuyến trên toàn quốc, tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày sau khi kết thúc đợt điều trị để thực hiện liên thông dữ liệu còn thấp so với toàn quốc...

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT, đảm bảo việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đến tổng mức thanh toán theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn phải chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT, hằng tháng nghiên cứu thông báo kết quả KCB BHYT do cơ quan BHXH tỉnh cung cấp để rà soát các chỉ tiêu, chỉ số, tìm các giải pháp hợp lý vẫn đảm bảo quyền lợi KCB của người bệnh phấn đấu điều chỉnh các chỉ số KCB tiệm cận với bình quân chung toàn quốc.

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo tuân thủ đúng quy định trong KCB.

Tổ chức phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật về KCB và BHYT; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực KCB và BHYT theo Nghị định 117/2020/NĐ- CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; nghiêm cấm việc lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn thuốc khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh, để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ BHYT.

Đảm bảo việc bố trí, sắp xếp giường bệnh nội trú phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, khả năng cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở. Trường hợp tăng số giường bệnh thực kê nhiều hơn so với số giường kế hoạch được phê duyệt phải đảm bảo về tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP về quy định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB và Nghị định 155/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế như: diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50m2/giường bệnh trở lên, đảm bảo về xử lý chất thải y tế, về nhân sự phải đảm bảo số lượng người làm việc, cơ cấu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế, khả năng đáp ứng các dịch vụ y tế của bệnh viện hiện tại để phục vụ người bệnh.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định; thực hiện chuyển dữ liệu chi phí KCB sau khi kết thúc đợt điều trị lên Cổng thông tin giám định BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Tô Hà