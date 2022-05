Siết chặt quản lý các mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường các giải pháp kiểm soát thị trường các mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19. Thế nhưng vẫn còn tình trạng kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ và điều trị COVID-19 “xách tay” từ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành, niêm yết giá thuốc và giá dịch vụ y tế không đầy đủ, người phụ trách chuyên môn vắng mặt nhưng cơ sở vẫn hoạt động; kinh doanh test kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa trong kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng bắt giữ 1 vụ vận chuyển kit test nhanh do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn phụ tiếng Việt, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2022, Kế hoạch số 5346/KH-SYT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, trong lĩnh vực khám chữa bệnh, hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ vụ việc do cơ quan BHXH tỉnh để xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, lập hồ sơ bệnh án mà thực tế không đúng với người bệnh đối với 2 cơ sở với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 30 triệu đồng. Trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tiến hành 2 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng trên địa bàn; thực hiện hậu kiểm các cơ sở sản xuất mỹ phẩm, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế sau khi gửi hồ sơ tự công bố sản phẩm về Sở Y tế. Kết quả, trong số 36 cơ sở được kiểm tra, có 16 cơ sở vi phạm bị xử lý, tổng số tiền đã phạt vi phạm hành chính là 68 triệu đồng (trong đó, dược phẩm 36,5 triệu đồng, thực phẩm chức năng 1,5 triệu đồng, trang thiết bị y tế 30 triệu đồng); biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy hàng hóa nhập lậu gồm 740 kit test nhanh xét nghiệm phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 Antigen Test kit (37 hộp), xuất xứ Trung Quốc và 12 lọ Glucosamin, xuất xứ từ USA (Mỹ). Hành vi vi phạm chủ yếu là không mở sổ hoặc sử dụng máy tính để quản lý xuất nhập tồn trữ, theo dõi thuốc và thông tin khác theo quy định của pháp luật; niêm yết giá bán lẻ không đầy đủ; không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là trang thiết bị, thực phẩm chức năng. Điển hình là vụ việc kiểm tra tại quầy thuốc Khánh Loan, thị trấn Nông Cống, phát hiện kinh doanh 37 hộp test nhanh xét nghiệm phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 Antigen Test kit, quy cách đóng gói hộp 20 test, số lượng 740 test, ghi nhãn sản xuất Senzhen Huian Biosci Technology Co., Ltd, xuất xứ Trung Quốc, chưa có giấy phép nhập khẩu và số đăng ký lưu hành.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19, ngành y tế cũng tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước; các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dược phẩm và vật tư y tế ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, mua vét, mua gom, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý đối với thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ông Lê Hồng Quang, Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết: Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, thị trường không còn tình trạng khan hiếm, hay tăng các loại vật tư y tế như kit test, các loại thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch như thời gian vừa qua. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tiếp tục quán triệt các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh, kiểm tra các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng trong ngành y tế; tăng cường nắm bắt thông tin thị trường các mặt hàng lĩnh vực y tế quản lý, phối hợp với các phòng chức năng có liên quan thuộc sở, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, đặc biệt là các mặt hàng thuốc điều trị COVID-19, test kit xét nghiệm SARS-CoV-2, sinh phẩm vật tư thiết bị y tế. Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi người dân cần chủ động và tuân theo hướng dẫn của cán bộ y tế khi mua, sử dụng các loại trang thiết bị y tế, thuốc điều trị, hỗ trợ điều trị COVID-19, chỉ nên mua tại các cơ sở uy tín, được cấp phép, không nên mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, trên các trang mạng xã hội chưa được cấp phép để bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Tô Hà