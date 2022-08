Milk Codoca Hi Canxi vì sức khỏe cộng đồng, sản phẩm thuộc Đề án 818

Đề án 818 là gọi tắt của Quyết định số 818/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12/3/2015, về việc Phê duyệt đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020. Sau nhiều năm triển khai tại các tỉnh thành trên cả nước, Đề án 818 của Bộ Y tế đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản. Với những kết quả đã đạt được, Bộ Y tế đã có Quyết định số 718/QĐ-BYT phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản đến năm 2030 (Đề án 818 mở rộng). Các sản phẩm, phương tiện tránh thai muốn được phân phối qua Đề án xã hội hóa, việc đầu tiên các sản phẩm, phương tiện tránh thai đó phải nằm trong danh mục đã được quy định tại Quyết định số 3726/QĐ-BYT ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trong Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS đến năm 2030”. Sản phẩm Milk Codoca được bổ sung vào khuôn khổ Đề án 818 căn cứ theo: - Quyết định số 03/QĐ - TCDS ngày 03/02/2021 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc bổ sung sản phẩm Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Milk Codoca Hi Canxi, sản phẩm Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt MetaMom hương Vanilla và sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutricarebone. - Căn cứ hợp đồng số 03/2021/ĐA818 ngày 12/3/2021 về việc cung cấp và phân phối sản phẩm Thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Milk Codoca Hi Canxi (Loại 400g và 900g) giữa Ban Quản lý Đề án 818 và Công ty Cổ phần đầu tư sức khỏe cộng đồng. - Quyết định số 01/QĐ-ĐA818 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban Quản lý Đề án 818 được ban hành ngày 5-4-2021, sản phẩm Codoca Hi Canxi chính thức được bổ sung vào danh mục các sản phẩm nằm trong khuôn khổ Đề án 818.