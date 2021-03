Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa

Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của Sở Y tế vừa tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18-11-2016 của Bộ Y tế, gồm 83 tiêu chí, chia làm 5 phần: Hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, hoạt động chuyên môn, hoạt động cải tiến chất lượng và tiêu chí đặc thù chuyên khoa; tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế theo nội dung quy định tại Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28-8-2020 của Bộ Y tế về ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; đánh giá Bộ Tiêu chí về bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 của Bộ Y tế.

Tại thời điểm hiện tại, Bệnh viện nhi Thanh Hóa áp dụng 80/83 tiêu chí đánh giá; tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí đạt 96%. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá của Bệnh viện cho thấy, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng đạt 275, điểm trung bình của các tiêu chí đạt 3,40; trong đó mức 1 có 3 tiêu chí đạt (3,75%), mức 2 có 4 tiêu chí đạt (5%), mức 3 có 35 tiêu chí đạt (43,75), mức 4 có 31 tiêu chí đạt (38,75%), mức 5 có 7 tiêu chí đạt (8,75%).

Qua kiểm tra cho thấy, Bệnh viện nhi Thanh Hóa đã nghiêm túc thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện; quan tâm đến các hoạt động cải tiến chất lượng, tạo môi trường làm việc cũng như chế độ đãi ngộ, năng động trong môi trường làm việc; các hoạt động chuyên môn được quan tâm và đầu tư đúng mức, đã phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; quan tâm đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới…

Qua kiểm tra, đánh giá, kết quả chấm điểm tổng hợp đạt 340,111/450 điểm. Trong đó, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng đạt 272, giảm 3 điểm so với đơn vị tự chấm điểm; điểm trung bình các tiêu chí đạt 3,37, giảm 0,03 điểm so với đơn vị tự chấm điểm.

Cụ thể Mức 1 đạt 3 tiêu chí, bằng với mức đơn vị tự chấm điểm. Mức 2 đạt 3 tiêu chí, giảm 1 tiêu chí so với đơn vị tự chấm điểm. Mức 3 đạt 38 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với đơn vị tự chấm điểm. Mức 4 đạt 31 tiêu chí, bằng với mức đơn vị tự chấm điểm. Mức 5 đạt 5 tiêu chí, giảm 2 tiêu chí so với đơn vị tự chấm điểm. Qua đó, Bệnh viện đạt mức Bệnh viện an toàn với 125/150 điểm (83,3%) theo Bộ Tiêu chí về Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; điểm hài lòng chung đối với Bệnh viện của người bệnh nội trú là 4,56 điểm/5 điểm, người bệnh ngoại trú là 4,56/5 điểm và nhân viên y tế là 4,66/5 điểm.

Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đó là hoạt động cải tiến chất lượng tuy đã được quan tâm nhưng chưa đúng mức cần có sự đầu tư hơn nữa, coi việc thực hiện 83 tiêu chí vừa là đích để phấn đấu, vừa là công cụ để đánh giá hoạt động của Bệnh viện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Đoàn đề nghị Bệnh viện cần tăng cường hơn nữa công tác dinh dưỡng và tiết chế trong Bệnh viện; thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động giám sát, đánh giá cải tiến chất lượng trên các chỉ số đánh giá chất lượng chẩn đoán và điều trị cũng như duy trì hoạt động 5S, cải tiến chất lượng ngày một tốt hơn.

Tô Hà