Hơn 25.000 trẻ em từ 15 - 17 tuổi ở Thanh Hoá được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 1-12, đồng loạt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Đây là chiến dịch tiêm chủng hết sức quan trọng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho trẻ từ 15-17 tuổi.

Để bảo đảm 2 mục tiêu chất lượng và an toàn, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế các phường, xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt bảo đảm quy chế an toàn tiêm chủng cũng như an toàn dây chuyền lạnh; thực hiện tốt công tác sàng lọc và 5K tại các điểm tiêm, bảo đảm tiến độ tiêm chủng cũng như an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại các điểm tiêm thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch trong quá trình tổ chức tiêm.

Từ khâu tiếp nhận...

khám sàng lọc...

... đến tiêm chủng

... theo dõi sau tiêm.

... và nhập dữ liệu trên phần mền quản lý thông tin tiêm vắc xin.

Tất cả các điểm tiêm đều bố trí tổ cấp cứu y tế thường trực trong suốt quá trình tiêm với đầy đủ thiết bị, thuốc, phương tiện... để xử trí kịp thời các tình huống bất lợi sau tiêm.

Tại huyện Thạch Thành, trong đợt này được phân bổ 4.014 liều vắc xin Pfizer cho học sinh 4 trường THPT và trường trung cấp nghề; 439 liều cho trẻ em đủ 15 đến dưới 18 tuổi không đi học tại các xã, thị trấn trong huyện. Qua ghi nhận, tại 5 điểm tiêm lưu động (4 điểm tại 4 trường THPT và 1 điểm ở Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành) đã tuân thủ đúng quy trình, thực hiện đầy đủ các khâu từ tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 30 phút cũng như bảo đảm tuân thủ phòng dịch đúng quy định của Bộ Y tế.

Tại điểm tiêm Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân) trong đợt này có 996 học sinh đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19, có cam kết đồng ý của phụ huynh.

Thầy giáo Đỗ Văn Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết: Trước đó, nhà trường đã chuẩn bị các bước, từ cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng. Trong ngày đầu tiêm chủng diễn ra an toàn, chưa có sự cố đáng tiếc xảy ra. Việc triển khai tiêm vắc xin cho học sinh góp phần quan trọng bảo vệ trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay.

Tại điểm Trường THPT Lam Sơn có 925 học sinh đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19. Xác định tiêm vắc xin phòng COVID-19 chính là “chìa khóa” để bảo vệ học sinh, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các khâu chuẩn bị cho buổi tiêm vắc xin diễn ra an toàn.

Em Trịnh Khánh Linh, học sinh lớp 10H, Trường THPT Lam Sơn, chia sẻ: Trước khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19, em đã tìm hiểu kỹ thông tin và được bố mẹ đồng tình, ủng hộ. Việc tiêm chủng sẽ giúp chúng em được bảo vệ một cách chủ động và tiến tới phòng dịch cộng đồng. Sau khi tiêm, em được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Hiện tại, em thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Chị Phạm Thị Hiền, phường Đông Hương, có con là học sinh Trường THPT Lam Sơn cho biết: Khi được nhà trường thông báo đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho con, tâm lý chung cũng lo lắng về tác dụng phụ của thuốc, nhưng tôi cũng đăng ký tiêm cho con để bảo vệ con an toàn hơn khi đến trường.

Sau 2 ngày tổ chức tiêm, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng hơn 25.000 liều vắc xin được tiêm cho trẻ em, đạt khoảng ¼ kế hoạch triển khai.

Tại một số điểm tiêm trên địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn xuất hiện một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có cả trường hợp sốc phản vệ độ 1 xử lý Adrenalire. Tuy nhiên, lực lượng y, bác sĩ đã can thiệp kịp thời, các trường hợp phản ứng sau tiêm đều đã trở lại bình thường, công tác tiêm vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Tô Hà