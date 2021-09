Giải pháp hạ mỡ máu ưu việt từ tinh chất thảo dược

Mỡ máu cao là bệnh lý mạn tính cần thời gian điều trị lâu dài. Do đó, người bệnh có xu hướng lựa chọn giải pháp từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả bền vững.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế thành công các chiết xuất thảo dược có công dụng vượt trội trong hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm nguy cơ biến chứng của bệnh. Điển hình cho xu hướng này là Cam Bergamot (chiết xuất Cam Địa Trung Hải) và tinh chất Nanocurcumin dạng lỏng của CHLB Đức.

Chiết xuất Cam Bergamot - Thảo dược quý từ miền Nam nước Ý

Cam Bergamot là thực vật đặc hữu ở Calabria (miền Nam nước Ý). Loại thảo dược này được người dân địa phương sử dụng như một bí quyết giúp ổn định cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Các nhà khoa học cũng đã tiến hành hơn 440 nghiên cứu khác nhau để chứng minh công dụng của dược liệu này. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, chiết xuất cam Bergamot được chuẩn hóa chứa hơn 38% flavonoid hoạt tính sinh học. Trong đó, có 2 phân tử là Neohesperindin và Narigin có cấu trúc tương tự như Statin giúp ức chế enzyme tổng hợp Cholesterol tại gan. Từ đó, hỗ trợ giảm đồng thời cả 3 chỉ số mỡ xấu là Cholesterol toàn phần, Triglyceride và LDL-Cholesterol.

Một nghiên cứu thử nghiệm được thực hiện trên 237 đối tượng do khoa Dược lý, Đại học Magna Graecia, Catanzaro, Italia cho thấy: Sau 30 ngày sử dụng Bergamot giúp giảm 36,0% LDL-Cholesterol (mỡ xấu), tăng 40,1% HDL-Cholesterol (mỡ tốt).

Ngoài ra, loại cam quý này còn có tác dụng ức chế quá trình oxy hóa các hạt LDL-Cholesterol, ngăn chặn sự liên kết mỡ xấu tập kết ở thành mạch. Từ đó, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

So với việc sử dụng Statin giảm mỡ máu thì chiết xuất Cam Bergamot là một sự lựa chọn an toàn. Đặc biệt, tinh chất Bergamot đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận GRAS (an toàn tuyệt đối, kể cả cho trẻ em, phụ nữ cho con bú).

Nanocurcumin - Tinh chất hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm mỡ gan từ CHLB Đức

Curcumin là hoạt chất chính trong củ nghệ, có thể ứng dụng để hỗ trợ điều trị giảm đau chống viêm, chống oxy hóa, làm lành vết thương… Đặc biệt là công dụng hạ mỡ máu, giải độc gan, bảo vệ gan.

Mặc dù có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên Curcumin lại có nhược điểm không tan trong nước khiến cơ thể khó hấp thu. Để khắc phục tình trạng này, các nhà nghiên cứu đã bào chế Nanocurcumin dưới dạng bột, tuy nhiên khả năng tan trong nước cũng chỉ đạt 7,5%.

Nhằm khắc phục nhược điểm của Curcumin truyền thống và Nanocurcumin dạng bột, các nhà khoa học của CHLB Đức đã nghiên cứu, áp dụng công nghệ màng bao sinh học micelle để bào chế Nanocurcumin dạng dung dịch. Nanocurcumin với kích thước rất nhỏ từ 4-40nanomer có ưu điểm tan hoàn toàn trong nước, tăng khả năng hấp thu gấp 4 lần so với Nanocurcumin dạng bột và 185 lần so với Curcumin truyền thống.

Khoa học đã chứng minh, Nanocurcumin có khả năng giảm mỡ máu, giảm Cholesterol toàn phần, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Đồng thời, thúc đẩy hình thành enzyme giải độc gan, hạ men gan, tăng cường chức năng gan.

Một công dụng nữa không thể không nhắc tới của Nanocurcumin là khả năng chống oxy hóa, ức chế gốc tự do. Từ đó, bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ cải thiện viêm gan, xơ gan.

Nanocurcumin dạng dung dịch của CHLB Đức là công nghệ bào chế duy nhất được Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO) cấp bằng sáng chế và được FDA cấpchứng nhận an toàn GRAS.

Các nghiên cứu khoa học về Cam Bergamot và Nanocurcumin đã mở ra xu hướng mới trong hỗ trợ kiểm soát mỡ máu từ thảo dược. Hiện nay, một số công ty dược phẩm tại Việt Nam đã áp dụng thành công công nghệ bào chế hiện đại vào sản phẩm.

Lan Anh