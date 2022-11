Bệnh viện mắt Thanh An – nơi thắp sáng niềm tin người bệnh

Đến thăm Bệnh viện Mắt Thanh An (thuộc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An), tọa lạc tại số 09, Lê Hoàn, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa vào ngày cuối tháng 11-2022, chúng tôi thật sự ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nơi đây những cán bộ, y, bác sĩ đang thầm lặng khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc người bệnh với tinh thần, thái độ niềm nở, ân cần, phục vụ tận tình, chu đáo.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An trao quà cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Ảnh: Thùy Dương

Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các huyện đã viết thư cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện. Nhiều trường hợp các cụ bị mù, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào con cháu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội... Nhưng khi đến bệnh viện KCB được các y, bác sĩ tư vấn nhiệt tình, mổ và điều trị thành công, mắt sáng các cụ đã tự sinh hoạt được.

Anh Phạm Văn Bảy, người nhà bệnh nhân Phạm Trọng Nguồn (100 tuổi ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống), cho biết: Do bị đục thủy tinh thể, hai mắt bố tôi không nhìn được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào con cháu. Ngay từ khi đến khám tại Bệnh viện Mắt Thanh An đã được các y, bác sĩ đón tiếp nhiệt tình, tư vấn KCB, căn dặn cẩn thận. Bố tôi đã được các bác sĩ phẫu thuật, điều trị đợt 1 thành công một bên mắt. Trước khi ra viện lại được lãnh đạo bệnh viện tặng quà để gia đình có thêm kinh phí chăm sóc cụ khi về nhà. Nhờ có bác sĩ chuyên môn giỏi và tận tình, chu đáo trong KCB đã giúp bố tôi vượt qua bệnh tật, nên ngay sau khi phẫu thuật 2 mắt đã nhìn được.

Là bệnh viện hạng III theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện Mắt Thanh An có quy mô 45 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh năm 2022 đạt gần 70%. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, việc duy trì và đảm bảo an toàn cho Bệnh viện Mắt Thanh An là một thách thức lớn đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của ban giám đốc, ban chỉ đạo phòng, chống dịch và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện đã chủ động phòng, chống dịch toàn diện từ công tác chỉ đạo, đến nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; quán triệt đến từng cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

11 tháng năm 2022 Bệnh viện Mắt Thanh An đã khám cho gần 22.000 lượt bệnh nhân, thực hiện phẫu thuật các loại trung phẫu, tiểu phẫu cho hàng ngàn bệnh nhân đạt chất lượng cao... Chất lượng KCB được cải tiến, chất lượng chẩn đoán và điều trị ngày càng được nâng cao.

Thầy thuốc, bác sĩ chuyên khoa I Tô Hoài Thuyên, Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An cho biết: Để đạt được những thành công trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong đó xây dựng thương hiệu “Trao ánh sáng, nhận niềm tin” cho mỗi người bệnh, ban giám đốc bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ được đi đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề, đủ khả năng làm chủ các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu KCB của Nhân dân. Hiện tại, trong tổng số 61 cán bộ làm việc tại bệnh viện có 42 người là cán bộ chuyên môn, 6 bác sĩ chuyên khoa mắt. 90% đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại đây đều có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn. Với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề, Bệnh viện Mắt Thanh An đã ứng dụng có hiệu quả nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó mà trước đây phải chuyển tuyến trên như mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco, mổ glucom, xử lý các ca chấn thương về mắt phức tạp,...

Bên cạnh đó, bệnh viện đã huy động các nguồn vốn để mua sắm thêm các thiết bị hiện đại phục vụ người bệnh như máy phaco, máy OCT đa năng chụp đáy mắt, võng mạc và bán phần trước, thiết bị khác... Ngoài ra, bệnh viện còn trang bị hệ thống diệt khuẩn vô trùng để hấp các dụng cụ không chịu nhiệt dùng trong phẫu thuật.

Cùng với công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh như không bán sổ KCB mà cấp không thu tiền, không thu tiền gửi xe nhằm giảm thời gian làm thủ tục KCB cho cả hai phía, các năm vừa qua Bệnh viện Mắt Thanh An đã phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng KCB, thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, các quy chế về chuyên môn gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Giám đốc bệnh viện luôn cương quyết loại trừ những biểu hiện tiêu cực trong KCB; thực hiện tốt khẩu hiệu: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, ra về dặn dò chu đáo”.

Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng KCB, các năm vừa qua, cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Thanh An đã có nhiều việc làm nghĩa tình, thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điển hình như đã góp tiền và tổ chức hàng chục chuyến lên các huyện vùng núi cao Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước và các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Yên Định... tặng quà cho đồng bào nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống.

Giám đốc Bệnh viện Tô Hoài Thuyên cho biết: Để tạo điều kiện cho các cụ gần 100 tuổi trở lên đến KCB tại bệnh viện có thêm kinh phí chăm sóc bản thân khi về nhà, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quyết định các bệnh nhân từ 95 tuổi trở lên đến bệnh viện khám và phẫu thuật được tặng quà trước khi ra viện. Ngoài ra, mỗi năm hàng chục bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như ông Hà Văn Sến (xã Sơn Hà, Quan Sơn), bà Mạc Thị Thưng (xã Trung Tiến, Quan Sơn ), ông Lê Văn Hạnh (xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc), bà Nguyễn Thị Thuận (xã Yên Dương, Hà Trung), ông Nguyễn Quang Trung (xã Nga Hải, Nga Sơn), bà Trần Thị Nhớn (xã Nga An, Nga Sơn)... đã được bệnh viện quan tâm miễn giảm viện phí từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng/bệnh nhân.

Với những cách làm thiết thực vì mục tiêu mỗi y, bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có tinh thần, thái độ chăm sóc bệnh nhân chu đáo, đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh, đưa Bệnh viện Mắt Thanh An trở thành địa chỉ tin cậy - nơi người bệnh gửi trọn niềm tin. Nhiều bệnh nhân lựa chọn điều trị tại Bệnh viện Mắt Thanh An bởi chính chất lượng chuyên môn và sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Kim Thúy, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An cho biết: Từ tháng 5-2018, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến KCB tại Bệnh viện Mắt Thanh An đã được thanh toán theo quy định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần (kể cả chủ nhật, ngày lễ, tết). Bệnh viện đã được ký kết triển khai chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Thanh Hóa về “chăm sóc mắt cho người cao tuổi”. Trong giai đoạn hiện nay Bệnh viện Mắt Thanh An xác định ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng KCB, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thì công tác phòng, chống dịch luôn được quan tâm thực hiện. Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Mắt Thanh An quyết liệt ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện, thực hiện tốt chức năng KCB cho Nhân dân.

Bệnh viện Mắt Thanh An tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là công tác đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để chủ động áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu cùng với trang bị hệ thống máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng KCB cho Nhân dân, tạo được sự hài lòng của người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành y tế giao. Tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt tình, chu đáo, nhân văn, góp phần mang lại ánh sáng và niềm tin cho người bệnh.

