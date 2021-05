Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xứng danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Hơn một thế kỷ kể từ khi thành lập, từ một cơ sở y tế nghèo nàn, quy mô 250 giường bệnh, đội ngũ thầy thuốc ít ỏi, thăng trầm theo dòng thời gian, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã trở thành “cánh chim đầu đàn” trong hệ thống y tế tỉnh nhà và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, xứng danh đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chúc mừng y, bác sĩ và bệnh nhân ca ghép thận từ người cho sống đầu tiên thành công tại bệnh viện.

Hành trình chinh phục tiến bộ khoa học - kỹ thuật

Với chức năng là bệnh viện tuyến cuối của ngành, là trung tâm khám, chữa bệnh (KCB) chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa, chất lượng KCB luôn được bệnh viện coi trọng và kiên trì phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm phục vụ”, bệnh viện đã không ngừng đổi mới cơ chế phục vụ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và khó được nghiên cứu, ứng dụng thành công là một thành tựu đáng tự hào, từng bước khẳng định chất lượng, uy tín, thương hiệu và vị thế của bệnh viện hạng I lớn nhất tỉnh; là bước tiến quan trọng, góp phần khẳng định sự phát triển y tế chuyên sâu của tỉnh nhà. Trong đó phải kể đến thành tựu nổi bật ở lĩnh vực ngoại khoa, đã có nhiều kỹ thuật được thực hiện thường quy tương đương với tuyến Trung ương như: Phẫu thuật nội soi ổ bụng ở tất cả các chuyên khoa, đặc biệt như phẫu thuật cắt thận, cắt thận bán phần nội soi, tạo hình bàng quang bằng quai ruột, cắt u dạ dày nội soi, cắt u thực quản 1/3 dưới, phẫu thuật cắt đại tràng nội soi, cắt tuyến giáp nội soi, tán sỏi thận nội soi qua da bằng đường hầm nhỏ (Mini-PCNL) sử dụng laser cường độ cao 100W, phẫu thuật nội soi lồng ngực. Hàng ngàn bệnh nhân phẫu thuật kết xương phức tạp, thay khớp háng toàn phần/bán phần, thay khớp gối...; những kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật cắt khối tá tụy, cắt dạ dày toàn bộ... đã được hoàn thiện. Giữa năm 2014, những ca phẫu thuật đầu tiên cho bệnh nhân có khối u trung thất, u phổi, u màng ngoài tim đã được thực hiện thành công, an toàn, có lợi ích lớn trong cải thiện chất lượng cuộc sống, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh, gia đình và xã hội; thực hiện thường quy phẫu thuật thay van tim nhân tạo, phẫu thuật nội soi một số bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bằng đoạn động mạch nhân tạo; ứng dụng robot 1 cánh tay vào phẫu thuật nội soi ổ bụng, phẫu thuật tiết niệu...

Từ khi Bộ Y tế có Quyết định số 3601/QĐ-BYT ngày 13-6-2018 công nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người cho chết não; bệnh viện đã thực hiện ca ghép thận từ người cho sống đầu tiên vào ngày 19-6-2018 với kết quả thành công tốt đẹp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chính thức được xướng tên trên bản đồ ghép tạng Việt Nam. Đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận, trong đó có 2 ca ghép thận từ người cho chết não; trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong nước thực hiện thành công ghép thận từ người cho chết não. Thành công của kỹ thuật ghép thận là một bước ngoặt quan trọng khẳng định sự phát triển y tế chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Về lĩnh vực nội khoa và can thiệp cũng không ngừng phát triển, các kỹ thuật và tiến bộ mới trong điều trị và can thiệp đã làm cho khoảng cách giữa nội khoa và ngoại khoa ngày càng xích lại gần hơn, nhiều bệnh lý nếu như trước đây chỉ có thể điều trị bằng ngoại khoa thì ngày nay phần lớn chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp như các bệnh lý viêm loét ống tiêu hóa, khối u tử cung, khối u gan, giãn tĩnh mạch thực quản, bệnh tim bẩm sinh, đột quỵ nhồi máu não..., có thể điều trị bằng can thiệp nút mạch, thắt tĩnh mạch thực quản qua nội soi, bít dù các lỗ thông tim bằng can thiệp tim mạch, tiêu sợi huyết, can thiệp mạch não lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Solitaire; điều trị túi phình mạch não bằng phương pháp đặt coil nội mạch. Đơn vị tim mạch can thiệp đã thực hiện hàng trăm ca chụp và can thiệp đặt stent động mạch vành mỗi năm; riêng năm 2018, đã triển khai thành công kỹ thuật thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần RF, nhờ đó nhiều ca bệnh đã được cứu sống một cách kỳ diệu, không cần phải chuyển tuyến trên. Gần đây bệnh viện đã đưa vào hoạt động thiết bị điều trị khối u phổi bằng đốt sóng cao tần RFA, bước đầu đạt hiệu quả, mở ra triển vọng mới trong điều trị cho một số bệnh nhân mắc ung thư gan, tụy, tiền liệt tuyến và tuyến vú...

Bên cạnh đó là những kỹ thuật chuyên khoa sâu như thận nhân tạo chu kỳ, lọc máu liên tục, siêu thẩm tách HDF-online, lọc máu hấp phụ, xạ trị gia tốc điều trị ung thư, đặt máy tạo nhịp tạm thời, vĩnh viễn, sốc điện cấp cứu ngừng tuần hoàn, bơm xi măng cột sống điều trị bệnh lý cột sống, sử dụng huyết tương giầu tiểu cầu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối, điều trị ho máu, hồi sức tích cực, thở máy dài ngày, các kỹ năng về cấp cứu và điều trị nội ngoại khoa, kỹ thuật gây mê, các thủ thuật lâm sàng, triển khai các dịch vụ giảm đau theo mô hình Nhật Bản, đặt coil điều trị phình động mạch não, đặt stent điều trị hẹp tắc động mạch cảnh, mạch thận, mạch tạng... cũng đã trở nên thường quy, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến trên, giảm tải cho các bệnh viện Trung ương.

Về lĩnh vực cận lâm sàng, bệnh viện đã được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, nối dài bàn tay của người thầy thuốc, cũng như đưa các kỹ thuật cận lâm sàng phát triển, đáp ứng nhu cầu cho chẩn đoán và điều trị chất lượng cao. Các khoa cận lâm sàng từng bước chuẩn hóa và đã đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 15189:2012 đối với Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Khoa Hóa sinh, Khoa Vi sinh; đây là dấu mốc chuyển biến mạnh mẽ góp phần khẳng định chất lượng, thương hiệu của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong ngành y tế Việt Nam.

Một trong những tập thể tiêu biểu, dẫn đầu trong các bệnh viện tuyến tỉnh toàn quốc

Thấm nhuần quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng qua các kỳ đại hội, đặc biệt được thể hiện rõ trong văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về nguồn lực con người “Phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực và xác định rằng chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của bệnh viện.

Từ nhận thức đó, để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện đã chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo dưới nhiều hình thức ngắn hạn, dài hạn, đào tạo lại, cập nhật các kiến thức mới, khuyến khích, hỗ trợ học tập nâng cao trình độ, đào tạo cán bộ chuyên ngành sâu theo quy hoạch, theo nhu cầu phát triển chuyên môn... Đến nay bệnh viện đã từng bước khẳng định là một cơ sở y tế đủ mạnh với đội ngũ các thầy thuốc hùng hậu ở các chuyên khoa, có chuyên môn giỏi, được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, là những người giữ vị trí chủ chốt, tiên phong ở các khoa, phòng, trung tâm. Bệnh viện có quy mô 1.200 giường bệnh, trên 1.200 cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc. Trong số đó, có hơn 500 cán bộ, viên chức có trình độ đại học trở lên; trong đó 35 tiến sĩ, BSCKII, 114 BSCKI, thạc sĩ y học, thạc sĩ dược, 93 bác sĩ đa khoa, 50 dược sĩ; hơn 10 thạc sĩ, chuyên khoa I điều dưỡng; 150 đại học điều dưỡng, kỹ thuật viên trong số 715 điều dưỡng, kỹ thuật viên và 179 nhân viên các chuyên ngành khác. Bệnh viện có cơ sở hạ tầng khá khang trang, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại và một khối lượng lớn các dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng cao; nhiều thế hệ thầy thuốc, cán bộ khoa học có uy tín, trải qua hoạt động thực tiễn, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, từng bước trưởng thành, đạt được trình độ học vấn cao và đã được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý khi còn công tác tại bệnh viện.

Là trung tâm KCB chất lượng cao của tỉnh, vì vậy chất lượng KCB luôn được bệnh viện coi trọng, “Lấy người bệnh là trung tâm phục vụ”, “đổi mới cơ chế phục vụ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu” mục tiêu hướng tới là phục vụ theo nhu cầu người bệnh; đồng thời không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân... Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là một trong những tập thể tiêu biểu, dẫn đầu các bệnh viện tuyến tỉnh trong toàn quốc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, bệnh viện đã chủ động, phản ứng nhanh và hiệu quả cao trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước chữa khỏi một trong ba bệnh nhân Việt Nam đầu tiên mắc COVID-19 khi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc và cũng là bệnh nhân đầu tiên được ra viện. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Cùng với việc nâng cao chất lượng KCB, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện luôn tiên phong trong công tác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trong công tác nghiên cứu khoa học, trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Hàng năm đều dẫn đầu về số lượng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và có nhiều cán bộ, y, bác sĩ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Trong 10 năm qua, có 980 đề tài nghiên cứu, ứng dụng thành công, giá trị làm lợi gần 20 tỷ đồng, trong đó có 3 đề tài nghiên cứu khoa học đa quốc gia, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; có 166 sáng kiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn.

Suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện, có nhiều đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu mạnh. Nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao tặng cho bệnh viện, cho các tập thể, cá nhân, đó là: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú... Đặc biệt, ngày 4-12-2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thầy thuốc Nhân dân, BSCKII Lê Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện hôm nay và mai sau, mãi mãi tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của bệnh viện; luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, của Sở Y tế, của các bộ, ban, ngành, các cơ quan, các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương; luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc bệnh viện qua các thời kỳ; tưởng nhớ, tri ân các bậc cha anh, đồng chí, đồng nghiệp đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; ghi lòng, tạc dạ công lao trời bể của lớp lớp cha anh đã dành trọn cuộc đời và sự nghiệp của mình cho quá trình xây dựng và mỗi bước phát triển trưởng thành của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để bệnh viện luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó. Trong thời gian tới bệnh viện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng bệnh viện từng bước hiện đại hóa, đạt các tiêu chí của bệnh viện hạng đặc biệt, hiện thực hóa mục tiêu y tế là một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

