“Xương sống” vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thanh Hóa đang vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp, rút kinh nghiệm phục vụ cho việc vận hành chính thức từ ngày 1/7. Yêu cầu đặt ra là hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin (HTVT-CNTT), nguồn nhân lực phải đảm bảo để vận hành nền hành chính trên môi trường số.

Nhân viên VNPT kiểm tra đường truyền phòng họp trực tuyến tại trụ sở phường Ninh Hải (sẽ là trụ sở Đảng ủy và đoàn thể phường Hải Lĩnh sau 1/7).

Xác định HTVT-CNTT là “xương sống”, trên cơ sở bố trí ổn định trụ sở của các cơ quan thuộc bộ máy hành chính mới, tỉnh Thanh Hóa giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các địa phương triển khai rà soát, bổ sung, nâng cấp hệ thống trang thiết bị máy móc, đường truyền... Đến nay, đã hoàn thành lắp đặt đường truyền mạng số liệu chuyên dùng cho 100% đơn vị cấp xã mới với băng thông đảm bảo 10 Mb/s, hoàn thành hệ thống hạ tầng mạng nội bộ (LAN), hoàn thành việc bố trí, lắp đặt 166 trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường, xã, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, trang thông tin điện tử của các xã, phường mới...

Cùng với đó, các hệ thống cốt lõi như: Hệ thống quản lý văn bản, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử đều được triển khai trên một nền tảng duy nhất, đảm bảo dữ liệu được liên thông, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền 2 cấp và giao dịch của người dân, doanh nghiệp. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các hệ thống này đều có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của toàn tỉnh. Đến nay, HTVT-CNTT toàn tỉnh đã hoàn thiện, đảm bảo gửi - nhận văn bản đến cấp độ mật trong nội tỉnh và cấp độ tối mật ra Trung ương.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tăng cường vai trò điều phối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh công tác đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn tổ chức quản lý, điều hành và ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm dùng, chứng thư số, chữ ký số công vụ... đảm bảo khi thực hiện chính quyền 2 cấp các nhiệm vụ, công việc không bị gián đoạn, ách tắc, nhất là các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Thị xã Nghi Sơn là một trong những đơn vị hoàn thiện hệ thống HTVT-CNTT ở 10 xã phường mới tương đối sớm.

Để phục vụ hoạt động của các phường, xã mới sau sáp nhập, UBND thị xã đã xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã với mục tiêu xây dựng mạng Lan nội bộ đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức phường, xã mới thành lập có máy vi tính được kết nối mạng Internet để hoạt động; có 1 máy tính không kết nối mạng để soạn thảo các văn bản mật; mạng LAN nội bộ được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn; trang thông tin điện tử đảm bảo giao diện thống nhất và thân thiện với người dùng.

Thị xã cũng bố trí 20 điểm cầu tại các phường, xã mới được thành lập, trong đó 10 điểm cầu tại trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, đoàn thể và 10 điểm cầu tại 9 hội trường tại UBND các phường, xã. Trong đó có tối thiểu 1 phòng họp trực tuyến kết nối cấp tỉnh, đảm bảo năng lực tổ chức họp cho toàn bộ cán bộ, công chức của đơn vị (ưu tiên lắp đặt tại hội trường UBND phường, xã mới). Có bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ ngay giờ đầu, ngày đầu thành lập phường, xã mới. Đảm bảo cài đặt các phần mềm dùng chung của tỉnh như: phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD Office), hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm theo dõi nhiệm vụ, hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh...

Tương tự, tại huyện Hậu Lộc, công tác chuẩn bị HTVT-CNTT cũng được khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Thọ cho biết: “Để đảm bảo hệ thống thông tin được vận hành thông suốt, liên tục, huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị viễn thông lắp đặt đường truyền mạng số liệu chuyên dùng tới tất cả các trụ sở UBND xã mới và đang tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn, an ninh thông tin cũng được tăng cường bằng việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ; Phần mềm giám sát an toàn thông tin cũng được yêu cầu cài đặt trên tất cả máy trạm tại các đơn vị”...

Test thử hệ thống họp trực tuyến tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 17/6 Thanh Hóa vận hành thử nghiệm hoạt động của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các xã, phường mới sau sắp xếp tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa) được chọn làm mô hình điểm tổ chức vận hành mẫu một số tình huống hoạt động của chính quyền phường, xã sau sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức giao ban trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh; vận hành tổ chức tiếp công dân trực tuyến của lãnh đạo tỉnh đối với công dân tại 3 điểm ở phường Quảng Phú, xã Hoa Lộc, xã Linh Sơn; vận hành tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn xã Mường Lát...

Trong chương trình tổng thể vận hành thử nghiệm và công tác chuẩn bị hoạt động chính thức của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các xã, phường mới, 166 xã, phường mới cũng tổ chức vận hành thực hiện thử các chức năng, nhiệm vụ của địa phương và vận hành hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp... Từ đó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Với tinh thần chủ động, khoa học, quyết liệt, Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về HTVT-CNTT để vận hành thử nghiệm và sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Bộ máy mới được kỳ vọng sẽ hoạt động tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương