Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” bằng nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể, gắn liền với lợi ích của Nhân dân, phù hợp với tình hình của từng địa phương. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình XDNTM ở địa phương.

Cán bộ Mặt trận xã Thành Tân (Thạch Thành) thường xuyên thăm hỏi, động viên các hộ trồng ổi.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ở cộng đồng khu dân cư (KDC). Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình kiểu mẫu trong XDNTM được MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội triển khai, nhân rộng như: Mô hình KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với XDNTM kiểu mẫu; “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu”, “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Hàng cây thanh niên”; “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ”... Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tập huấn, triển khai Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ, Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện CVĐ; MTTQ tham gia XDNTM, tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, truyền thông về chương trình OCOP - “mỗi xã một sản phẩm”.

Trong 5 năm (2021-2025), MTTQ các cấp đã xây dựng 200 mô hình “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”; 31 mô hình “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 300 mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường. Tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho gần 1.800 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp, các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mô hình KDC an toàn giao thông tại các địa phương, tổ chức hội nghị truyền thông về an toàn giao thông cho 15.500 người.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, thành công lớn nhất của Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM là đã làm thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân về chương trình, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, chủ động tham gia đóng góp ngày công, tiền của làm công trình công cộng. Với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ thôn, bản, đã tạo sự chuyển biến, thống nhất nhận thức của mỗi người dân “XDNTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể”.

Với việc triển khai sâu rộng, có trọng tâm trọng điểm, CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hướng về KDC. Phong trào hiến đất, đóng góp trong thực hiện XDNTM ở các địa phương được Nhân dân đồng thuận ủng hộ. Giai đoạn 2021-2025, Nhân dân trong tỉnh đã hiến hơn 1,9 triệu m2 đất; di dời, phá dỡ khoảng 700 nhà ở dân cư, hơn 2.400 công trình gồm tường rào, cổng, sân, nhà vệ sinh... trị giá hơn 150 tỷ đồng; đóng góp tiền mặt hơn 900 tỷ đồng và hơn 870 nghìn ngày công lao động, trị giá khoảng 320 tỷ đồng tham gia XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng để có 15 đơn vị cấp huyện, 374/449 xã, 831 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 4 huyện, 125 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 33 xã, 629 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, huy động cao nhất nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm, nhân ái của cộng đồng tham gia ủng hộ, xây dựng quỹ “vì người nghèo”, quỹ cứu trợ, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội trị giá 1.935 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 4.987 căn nhà đại đoàn kết.

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-2025 của MTTQ và các tổ chức đoàn thể góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đại bộ phận người dân nông thôn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - trật tự ở từng địa bàn KDC; khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả của phong trào đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga