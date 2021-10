VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp “hút khách”

VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp dù ra mắt thị trường chưa lâu nhưng được rất nhiều khách hàng săn đón. Trong tương lai, dòng xe này hứa hẹn sẽ chiếm lĩnh một thị trường nhất định ở Việt Nam. Mời bạn đọc đánh giá VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium qua bài viết dưới đây!

Giá của xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium

Lux SA2.0 là dòng xe SUV có thiết kế 7 chỗ được sản xuất bởi hãng ô tô Việt Nam VinFast. Với dòng xe này, VinFast mang đến khách hàng 3 sự lựa chọn tương ứng 3 phiên bản:

+ Phiên bản VinFast Lux SA2.0 cơ bản (Standard).

+ Phiên bản VinFast Lux SA2.0 nâng cao (Plus).

+ Phiên bản VinFast Lux SA2.0 cao cấp (Premium).

So với 2 phiên bản còn lại, xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp có giá bán cao hơn hẳn. Giá niêm yết của xe ở tháng 10/2021 là 1.835.693.000 đồng.

Sau khi trừ ưu đãi hơn 400 triệu, giá xe giảm chỉ còn 1.371.600.000đồng. Chi phí lăn bánh dự kiến đã gồm phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí đăng ký biển số... tại 2 tỉnh thành này lần lượt là:

+ Hà Nội: 1.414.341,160 đồng.

+ TP Hồ Chí Minh: 1.379.921,000đồng.

+ Các tỉnh thành khác: 1.361.921.000

Xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium.

Thông tin chi tiết về xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium

Sự ra đời của dòng xe VinFast Lux SA2.0 đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cho ngành sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt là mẫu VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium - mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ “vượt trội” so với với các sản phẩm khác cùng phân khúc.

Ngoại thất của phiên bản xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium

Năng động, trẻ trung, hiện đại và mang đậm phong cách châu Âu là những điều mà hãng VinFast muốn gửi vào mẫu xe ô tô cao cấp này. Từng đường nét thiết kế ở đuôi xe, cụm đèn sau xe, hông xe, gương chiếu hậu,... đều toát lên vẻ đẹp của sự cứng cáp và khỏe khoắn.

Nổi bật hơn cả là phần đầu xe với hệ thống lưới tản nhiệt được thiết kế theo hình lục giác với dải đèn LED hình chữ “V” được chính giữa. Vào ban đêm, đèn LED tự động chiếu sáng khiến cả chiếc xe trở nên hấp dẫn và quyến rũ lạ thường.

Theo thông tin chính thức từ hãng, chỉ số kích thước và khối lượng của xe lần lượt là:

+ Dài x Rộng x Cao: 4.940 x 1960 x 1773 mm.

+ Khoảng sáng gầm xe: 195 mm.

+ Tự trọng/Tải trọng: 2.140/710 kg.

Về màu sắc, hãng hiện phân phối ra thị trường bộ sưu tập mẫu xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp với 8 màu “hot” ở mọi thời đại. Đó là màu: xám, nâu, đen, trắng, cam, đỏ, bạc và xanh.

Ngoại thất của xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium.

Xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp có khoang nội thất rộng rãi

So với những mẫu SUV hạng trung cùng phân khúc, VinFast Lux SA2.0 cao cấp sở hữu chiều dài cơ sở vượt trội - 2933mm. Nhờ vậy, khoang nội thất của xe rộng rãi và thoáng đãng hơn rất nhiều.

Khi mở cửa xe, khách hàng không khỏi bất ngờ với 3 hàng ghế được bọc bằng da Nappa êm ái, tạo cảm giác thoải mái nếu phải ngồi lâu. Đây là loại chất liệu thường chỉ được sử dụng để bọc ghế cho dòng xe sang Mercedes.

Nội thất của phiên bản xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium còn ghi điểm cao trong lòng khách hàng với:

+ Sự kết hợp hài hòa giữa: màu đen/nâu/be của da bọc ghế, đen/be của trần nỉ và màu nhôm của tấm ốp taplo.

+ Vô lăng được bọc da có thể chỉnh tay 4 hướng, tích hợp với đàm thoại rảnh tay và điều khiển âm thanh. Đồng thời, vô lăng còn có thêm chức năng kiểm soát hành trình di chuyển.

+ Hệ thống điều hòa tự động, cửa thông gió và lọc gió được lắp đặt đầy đủ ở tất cả các hàng ghế.

Nội thất xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium.

VinFast Lux SA2.0 cao cấp sở hữu các tiện ích hiện đại bậc nhất

Trong phân khúc xe SUV hạng trung, VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp hiện có mức giá lăn bánh vừa phải. Với mức giá này, khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống tiện ích hiện đại như:

+ Hệ thống giải trí, radio AM/FM.

+ Màn hình cảm ứng 10.4 inch cho màu sắc sinh động.

+ Cổng USB (4 cổng).

+ Kết nối Bluetooth.

+ Kết nối Wifi.

+ Hệ thống âm thanh với 13 loa có ampli và tích hợp chức năng định vụ, bản đồ.

+ Hệ thống đèn chiếu sáng ở bậc cửa, khoang để chân, taplo và táp bi cửa xe.

+ Gương ở trên tấm chắn nắng có tích hợp đèn.

Sạc không dây trên VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium.

VinFast Lux SA2.0 cao cấp sử dụng động cơ có công suất lớn

Xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp trang bị động cơ xăng 2.0L của hãng BMW giúp xe tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ với 8,9 giây. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sử dụng thêm:

+ Động cơ điện cho công suất tối đa 228 mã lực tại 5.000 - 6.000 vòng/phút.

+ Momen xoắn cực đại 350NM tại 1.750 - 4.500 vòng/phút.

+ Van biến thiên AVL giúp tiết kiệm tối đa lượng nhiên liệu tiêu thụ. Với 100km, xe chỉ tiêu thụ khoảng 8,01 - 10,92L tùy loại đường ngoài đô thị, trong đô thị và đường kết hợp.

+ Hệ thống cân bằng điện tử ESC giúp xe giữ được sự ổn định khi đi qua mọi loại địa hình.

+ Hệ thống chống bó phanh ABS và phanh khẩn cấp giữ an toàn tối đa cho người ngồi trong xe.

+ Cảm biến hỗ trợ đỗ xe đặt ở phía sau…

Điểm đánh giá VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premium trong hệ thống ASEAN NCAP đạt 84,46/100 điểm. Với mức điểm này, tính an toàn của xe được xếp hạng 5 sao. Do đó, khách hàng có thể an tâm lựa chọn mẫu ô tô Việt do chính người Việt sản xuất.

Động cơ xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp.

Khuyến mại khi mua VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp

Một vấn đề được rất nhiều khách hàng quan tâm đó là được hưởng những ưu đãi hấp dẫn nào khi mua xe VinFast Lux SA2.0 Premium. Bên cạnh chương trình giảm trực tiếp giá bán xe, hãng VinFast còn triển khai:

+ Tặng 3 năm bảo dưỡng xe khi khách hàng đặt mua online.

+ Áp dụng Voucher Vinhomes 200 triệu.

+ Tặng 100% trước bạ

+ Miễn phí cước gửi xe ở tất cả các khu vực thuộc Vingroup…

Và nhiều chương trình ưu đãi khác cực kỳ hấp dẫn

Trong thực tế còn nhiều ưu đãi khác tùy theo từng thời điểm và từng showroom. Nhân viên của VinFast sẽ tư vấn cụ thể với khách khi khách liên hệ hoặc ghé mua sản phẩm.

Khuyến mại khi mua xe VinFast Lux SA2.0 cao cấp.

Những ý kiến đánh giá VinFast Lux SA2.0 cao cấp Premiumtrên đây là nguồn thông tin hữu ích để bạn đưa ra quyết định chính xác. Dù do người Việt sản xuất nhưng xe vẫn có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, tiện ích tối tân,... đạt chuẩn quốc tế. Nếu mẫu xe này đã “lọt mắt xanh” của bạn thì bạn đừng chần chừ “xuống tiền” ngay nhé!

Thông tin liên hệ: + Điện thoại: 0789996599 + Website: daily3svinfast.com

LN