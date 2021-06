Sự hài lòng của khách hàng là thành công của Hyundai Lam Kinh

Khẳng định sự phát triển bền vững với chiến lược “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, Đại lý Hyundai Lam Kinh không chỉ cung cấp đến khách hàng những dòng xe thương mại chất lượng từ Tập đoàn Hyundai Thành Công Việt Nam, mà còn mang đến những dịch vụ tốt nhất cùng chương trình chăm sóc khách hàng và khuyến mãi thiết thực.

Đại lý Hyundai Lam Kinh thuộc Tập đoàn Hyundai Thành Công là đại lý phân phối độc quyền xe thương mại thương hiệu Hyundai tại Thanh Hóa.

Tập đoàn Thành Công là đơn vị sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền xe thương mại thương hiệu Hyundai không chỉ đáp ứng thị trường trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu sang nhiều nước khác. Các sản phẩm xe thương mại Hyundai được sản xuất trên dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ và hiện đại bậc nhất trong khu vực, quy trình quản lý nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế của Tập đoàn Ô tô Hyundai Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu.

Là đại lý phân phối độc quyền xe thương mại thương hiệu Hyundai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Hyundai Lam Kinh là nơi trưng bày, giới thiệu, cung cấp xe mới, dịch vụ sửa chữa với phụ tùng chính hãng theo quy trình hiện đại bậc nhất của Hyundai Thành Công thương mại. Đến với Hyundai Lam Kinh khách hàng sẽ được trải nghiệm những dòng xe thương mại mới nhất, chất lượng nhất đã làm nên thương hiệu Tập đoàn Thành Công như: Hyundai New Porter 150; các dòng xe Hyundai New Mighty; Xe tải nặng Hd 1000, Đầu kéo Xcient; xe khách Hyundai Solati 16 chỗ; Hyundai New County 29 chỗ; Hyundai New Universe 47 chỗ…

Xác định sự hài lòng của khách hàng không chỉ đến từ việc cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, giá bán hợp lí, mà còn ở việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng tương xứng, ngay từ khi đi vào hoạt động, Hyundai Lam Kinh luôn quan tâm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, trong đó tập trung ở các hoạt động cốt lõi.

Giới thiệu và bán sản phẩm

Với không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm rộng rãi, khang trang, khách hàng sẽ có những trải nghiệm chất lượng tại Hyundai Lam Kinh.

Đến với Hyudai Lam Kinh khách hàng sẽ được lái thử các dòng xe mới nhất trên thị trường, được nhân viên nhiệt tình tư vấn về tính năng, khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng của các dòng xe. Từ đó, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được một chiếc xe phù hợp với nhu cầu thực tế của bản thân. Đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng luôn trực tại showroom tất cả các ngày trong tuần nhằm phục vụ khách hàng một cách tối đa và linh hoạt về thời gian. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ giao xe tận nhà, hỗ trợ làm thủ tục vay vốn ngân hàng, hỗ trợ đăng kí, đăng kiểm cùng rất nhiều chính sách hỗ trợ khác khiến trải nghiệm mua hàng tại Hyundai Lam Kinh trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.

Dịch vụ sau bán hàng

Hyundai Lam Kinh thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên tư vấn bán hàng.

Không chỉ được bảo hành chính hãng, đến với Hyundai Lam Kinh khách hàng còn được hưởng nhiều chế độ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Hyundai Lam Kinh có thiết lập một kênh điện thoại nhắc khách hàng bảo dưỡng theo đúng thời kỳ mà hãng khuyến cáo giúp sản phẩm được vận hành một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, khách hàng đến bảo trì, bảo dưỡng còn được tặng phiếu giảm giá bảo dưỡng xe và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Hyundai Lam Kinh luôn tiếp nhận mọi thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng, trong quá trình sử dụng bất cứ khi nào khách hàng cần giúp đỡ hãy gọi ngay đến số hotline bán hàng: 0856.193.193 - hotline dịch vụ: 0856.192.192 để được tư vấn cụ thể, khách hàng có thế hoàn toàn yên tâm tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của Hyundai Lam Kinh.

Dịch vụ sửa chữa

Xưởng dịch vụ của Hyundai Lam Kinh đáp ứng nhu cầu sửa chữa tất cả các loại xe ô tô với công suất phục vụ tới 100 lượt xe/ngày.

Với khu vực dịch vụ tổng hợp có tổng diện tích trên 3.000 m2, được trang bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, Hyundai Lam Kinh sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các loại xe từ xe du lịch đến các loại xe tải nhẹ, tải trung, tải nặng hay xe khách, xe đầu kéo.... Các trang thiết bị dụng cụ được thiết kế dành riêng cho từng quy trình cùng đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao, được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia hàng đầu của Hyundai, cam kết cho ra kết quả đạt chất lượng tốt nhất, an toàn nhất đúng với những gì khách hàng mong đợi.

Chương trình khuyến mãi hiệu quả, thiết thực

Đồng hành cùng khách hàng trên mỗi chặng đường, ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, để hỗ trợ tối đa về vấn đề tài chính cũng như tri ân khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của đại lý, trong quá trình mua xe, bảo hành, sửa chữa, Hyundai Lam Kinh thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm cho khách hàng như: Giảm giá trựa tiếp khi mua xe, miễn 100% phí trước bạ cùng nhiều chương trình khuyến mại đa dạng.

Ngay trong tháng 7-2021, khách hàng sẽ nhận được nhiều khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn từ Hyundai Lam Kinh. Cụ thể: * Giảm đến 20.000.000 VNĐ cho tất cả khách hàng khi mua các dòng xe: - New Porter 150: 1,5 tấn thùng dài 3,15m - New Mighty N250SL: 2,4 tấn thùng dài 4,3m - Mighty EX8 GTL: 7 tấn thùng dài 5,8m * Chương trình khuyến mại dịch vụ mùa hè tại Hyundai Lam Kinh -Miễn phí kiểm tra xe bằng thiết bị chuyên dụng GDS Mobile -Giảm 20% giá niêm yết toàn bộ phụ tùng chính hãng -Giảm 20% công lao động cho dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa chung -Giảm 20% gói dịch vụ vệ sinh kim phun và buồng đốt -Quà tặng khuyến mại: Áo phông/ô gấp Hyundai cao cấp * Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Hyundai Lam Kinh * Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 đến 31/7/2021. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: ĐẠI LÝ HYUNDAI LAM KINH Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa CSKH: 02373.555.777 Hotline bán hàng: 0856.193.193 Hotline dịch vụ: 0856.192.192 Email: info@hyundai-lamkinh.vn Website: hyundai-lamkinh.vn

Nguyễn Lương