Hướng dẫn dán thẻ thu phí không dừng miễn phí

Từ 1/8/2022, chỉ thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc. Vậy các chủ phương tiện có thể dán thẻ thu phí không dừng ở đâu? Dán thẻ thu phí không dừng tại nhà như thế nào, có mất phí không?...

VETC cho biết, hiện công ty này đang triển khai hỗ trợ khách hàng dán thẻ ở mọi nơi, từ các đại lý, trung tâm đăng kiểm, các trạm thu phí trên toàn quốc đến chính ngôi nhà của mỗi khách hàng.

Thẻ thu phí không dừng là gì?

Thu phí không dừng (ETC) là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện di chuyển qua và trừ tiền vào tài khoản giao thông, vì vậy chủ xe không cần dừng lại tại các BOT để trả tiền.

Dán thẻ thu phí không dừng ở đâu?

Với nhu cầu sử dụng dịch vụ thu phí tự động ngày càng cao, VETC đã triển khai thêm rất nhiều điểm dán thẻ E-tag để luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dùng.

1. Dán thẻ thu phí tự động tại các trạm thu phí

Để nâng cao sự tiện lợi, VETC bổ sung đội ngũ dán thẻ ở mỗi BOT giúp khách hàng có thể tiện đường di chuyển, tranh thủ dán trước khi đi qua trạm nếu có nhu cầu.

2. Dán thẻ thu phí tự động tại các đại lý:

Hệ thống đại lý của VETC bao gồm 73 cơ sở trải dài khắp các tỉnh thành phố, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy cơ sở gần và thuận tiện với mình nhất.

3. Dán thẻ ETC ở các trung tâm đăng kiểm:

Cũng như hệ thống các đại lý, điểm dán VETC ở các trung tâm đăng kiểm cũng phân bố ở các tỉnh thành trên toàn quốc. Với 31 địa điểm ở miền Bắc, 20 địa điểm tại miền Trung và 20 địa chỉ ở miền Nam, VETC chắc chắn khách hàng có thể dễ dàng tìm được điểm đăng ký gần nhất

4. Tự dán thẻ thu phí không dừng tại nhà

Ngoài 3 hình thức trên, hiện tại VETC hỗ trợ khách hàng tự dán tại nhà. Đây là hình thức tiện lợi nhất bởi khách có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần điền thông tin cá nhân tại đây. Nhân viên VETC sẽ gọi điện xác nhận ngay sau đó và gửi thẻ đến địa chỉ khách hàng đã cung cấp.

Một số lợi ích của phương pháp này có thể kể đến:

- Tiết kiệm thời gian chờ đợi dán thẻ: dán dễ dàng trong 3 phút

- Chủ động thời gian dán thẻ

- Hoàn toàn miễn phí

- Nhận ngay 1 năm sử dụng dịch vụ cứu hộ 24/7 RSA (trị giá 275k) trên toàn quốc. An tâm trước mọi sự cố trên đường (phanh, điện, lái, động cơ, lốp, kích bình ắc quy…)

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thu phí không dừng ETC?

Với tài xế: Tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc do không cần dừng lại xếp hàng chờ mua vé; giảm ô nhiễm môi trường nhờ tiết kiệm giấy in, khói bụi; không cần sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc và dịch bệnh; Tiết kiệm nhiên liệu khi lưu thông trôi chảy Với nhà nước: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển vì sự phát triển của xã hội; hỗ trợ Nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia; dễ dàng quản lý chi phí, hoạt động của các BOT. Với nhà đầu tư BOT: Minh bạch, tránh thất thoát chi phí bởi các chur BOT dễ dàng đối soát nhờ thông tin lưu lại; tiết kiệm chi phí về con người và in ấn.

Với công nghệ hiện đại, đi qua làn thu phí ETC sẽ nhanh hơn làn thu phí MTC truyền thống khoảng 60 lần.

