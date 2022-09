Đánh giá Hyundai Creta cao cấp, phiên bản cao nhất của Creta 2022

Hyundai Creta 1.5L cao cấp 2022 là phiên bản cao nhất của Creta được ra mắt vào ngày 15-3-2022. Với đầy đủ trang bị an toàn và tiện nghi, phiên bản cao cấp là sự lựa chọn phù hợp đối với khách hàng muốn tận dụng hết những gì mà mẫu SUV cỡ B này sở hữu. So với “người anh” Hyundai Tucson thì Creta cũng tỏ ra không hề kém cạnh dù mức giá có sự thua thiệt.

Hyundai Creta- Tâm điểm cuộc chơi.

Giá xe Hyundai Creta

Phiên bản Giá xe Hyundai Creta CC 1 tone 720.000.000 VNĐ Hyundai Creta CC 2 tone 725.000.000 VNĐ

Liên hệ ngay Hyundai Thanh Hóa để được tư vấn: 0949 15 2882

Màu sắc

Hyundai Creta 1.5L cao cấp 2022 có đến 6 màu: Đỏ, Đen, Trắng, Xám kim loại, Xanh dương và Bạc. Nội thất phía trong là màu đen chủ đạo.

Ngoại thất tinh tế

Nhiều người thường lầm tưởng khi lần đầu nhìn vào Hyundai Creta là một chiếc xe cùng phân khúc Hyundai Tucson, cũng vì thế mà Creta được gọi là “người anh em”.

Với thiết kế mạnh mẽ cùng vòm bánh xe vạm vỡ chính là điểm cộng của Hyundai Creta cao cấp 2022. Không những thế, khi nhìn bên hông chúng ta có thể dễ dàng thấy được Hyundai Creta 1.5L cao cấp có phần khoảng sáng gầm xe khá cao, sẵn sàng thách thức mọi địa hình. Mép gầm ốp nhựa đen hoàn toàn cũng là một phần thiết yếu để làm nổi bật bánh xe bên dưới.

Phía trước là phần lưới tản nhiệt kết hợp với bộ đèn LED, bộ lazang 17 inch với thiết kế đặc biệt tinh xảo và chi tiết gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đuôi xe nổi bật với những đường nét thiết kế góc cạnh, đậm chất mẫu SUV hiện đại. Đèn hậu ứng dụng công nghệ LED, có thiết kế đứt đoạn giống chữ tượng hình. Cản sau được sơn màu bạc giúp tăng thêm vẻ hầm hố. Hai bên của cản sau là đèn phản quang và đèn báo rẽ.

Nội thất tiện nghi, hiện đại

Nội thất Hyundai Creta 2022.

Hyundai Creta 2022 sở hữu điểm mạnh về không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi và tính năng an toàn vượt trội. Ở khoang hành khách, khu vực táp-lô của Hyundai Creta 2022 giống đàn anh Tucson với kiểu thiết kế hình vòng cung giúp mở rộng không gian xe.

Và để đánh giá nội thất của Hyundai Creta cao cấp thì không có mỹ từ gì để diển tả được độ “chất và xịn” của một chiếc xe với mức giá không quá cao này. Nếu đem ra so sánh Creta cao cấp và Tucson tiêu chuẩn thì Creta tuy có mức giá thấp hơn nhưng phần nội thất và tiện nghi lại chiếm trọn ưu thế.

Khoang cabin sử dụng tone màu đen nhám và đen bóng với viền nhôm. Ghế ngồi và vô lăng sử dụng vật liệu da, mang đến sự mềm mại và nâng cao trải nghiệm người dùng. Một điều may mắn ở Creta cao cấp là phần vô lăng được kế thừa nguyên xi từ người đàn anh Hyundai Tucson. Khách hàng sẽ được trải nghiệm hệ thống giải trí với màn hình trung tâm 10,25 inch trên Hyundai Creta 2022 có hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple Carplay, dàn âm thanh 8 loa Bose cùng amply rời chất lượng cao trên bản cao cấp nhất. Ghế lái bọc da sở hữu chức năng làm mát, sưởi ấm ghế.

Không chỉ dừng lại ở đó, phần nội thất của phiên bản cao nhất này cũng được bổ sung 2 tính năng không kém phần quan trọng và cao cấp là khả năng làm mát ở hàng ghế trước, điều hòa tự động và ghế lái chỉnh điện… Hàng ghế thứ hai có khoảng không trên đầu và chỗ để chân tương đối thoải mái cho khách hàng với tầm giá của phân khúc SUV cỡ B. Ngoài ra, độ ngả lưng của ghế khá tốt, kết hợp cửa gió điều hòa hàng ghế sau giúp người dùng vẫn cảm thấy dễ chịu trong những chuyến hành trình dài

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dùng. Để tăng không gian hành lý lớn hơn, người dùng chỉ cần gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40 rất tiện lợi.

Đặc biệt là hệ thống âm thanh có đến 8 loa tạo nên những âm thanh đỉnh cao giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng âm nhạc. Ngoài ra còn nhiều tiện nghi khác đáng chú ý như:

- Giới hạn tốc độ MSLA

- Điều hòa tự động

- Cửa gió điều hòa hàng ghế sau

- Khởi động bằng nút bấm

- Điều khiển hành trình

Vận hành

Hyundai Creta 2022 cao cấp cũng được trang bị khối động cơ xăng Smartstream 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và momen xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/ phút. Kết hợp với khối động cơ này là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT.

Ưu điểm của hộp số vô cấp iVT khắc phục được các nhược điểm của CVT, đồng thời duy trì được những đặc tính tốt của CVT như khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Và như đã nói ưu điểm của Hyundai Creta kể cả khi so sánh với Hyundai Tucson là khoảng sáng gầm xe cao đến 200mm giúp xe di chuyển dể dàng trên những địa hình khác nhau.

An toàn

Đánh giá trang bị an toàn Hyundai Creta Cao cấp 2022.

Nhiều người mua xe ô tô để di chuyển là để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và những người cùng ngồi trên xe. Hiểu được điều này hãng xe Hyundai đã tích hợp gói an toàn mang tên SmartSense. Với hệ thống an toàn Hyundai SmartSense giúp mang lại sự yên tâm cho người lái với những công nghệ như:

- 6 túi khí

- Phanh ABS, EBD, BA

- Hệ thống cảm biến sau

- Cân bằng điện tử (ESC)

- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)

- Kiểm soát lực kéo (TCS)

- Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA)

- Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)

- Hỗ trợ giữ làn đường (LFA)

- Camera lùi

- Cảnh báo áp suất lốp (TPMS)

- Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold

Kết luận

Hyundai Creta 1.5L cao cấp là một sự lựa chọn khá tốt cho những người có mức kinh phí trung bình và quan tâm nhiều hơn đến tiện nghi của xe. Tuy rằng so với nhiều xe cùng mức giá, phần động cơ của Creta có nhiều thua thiệt. Như mọi người vẫn biết, không có gì là hoàn hảo cả. Vì vậy ta hoàn toàn chấp nhận Creta phiên bản đặc biệt vì những tiện nghi nó sở hữu rất khó tìm ra ở những mẫu xe cùng giá. Nếu bạn đang quan tâm đến mẫu xe hạng B gầm cao này thì còn chần chờ gì mà không nhấc máy lên.

Liên hệ Hyundai Thanh Hóa để được tư vấn tận tình nhất về mẫu B-SUV hot nhất phân khúc hiện nay. Số điện thoại: 0949 15 2882

NL