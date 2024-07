Xe điện Wuling - Tiên phong công nghệ xe điện thông minh, tiện nghi

Thị trường ô tô hiện nay đang chuyển dần sang xu hướng sử dụng các loại phương tiện sạch và bền vững. Trong xu thế này, TMT Motors đã giới thiệu những mẫu xe điện của thương hiệu Wuling với nhiều công nghệ thông minh và vô cùng tiện ích. Đồng thời, đây còn là một bước tiến thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô. Vậy tại sao lại nói như thế? Cùng tìm hiểu

1. Wuling Mini EV - Giải pháp di chuyển thông minh cho cuộc sống hiện đại

Xe điện Wuling đang là cơn gió mới tại thị trường xe Việt Nam với những tiên phong về công nghệ xe điện và an toàn. Điều khiến xe Wuling nổi bật là hệ thống động cơ điện thế hệ mới, pin xe dung lượng cao cho quãng đường di chuyển đến 170km dù xe có kích thước nhỏ. Mặc dù là mẫu xe hướng đến số đông do giá bán phải chăng, nhưng Wuling Mini EV vẫn được trang bị các tính năng an toàn nổi bật như phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), khởi hành ngang dốc (HHC), camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau

Xe điện Wuling Mini EV tích hợp nhiều tính năng hữu dụng

Wuling Mini EV được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với sứ mệnh giúp người dân dễ dàng sở hữu ô tô điện thân thiện với môi trường, an toàn và tiện nghi. Wuling Mini EV là sự lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển trong đô thị, tạo ra trải nghiệm lái xe hoàn toàn khác biệt so với các loại ô tô khác bởi thiết kế nhỏ gọn và thời trang, không gian 04 chỗ ngồi linh hoạt.

Đăng ký lái thử mini EV

Xe Wuling mang đến cho gia đình bạn trải nghiệm tuyệt vời

Với kích thước nhỏ gọn và ngoại hình bắt mắt, thời trang, mẫu xe này gây ấn tượng với mọi người. Biểu tượng Logo Wuling cùng dải đèn LED hai bên được thiết kế độc đáo, thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhỏ gọn, bắt mắt thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Mặc dù không gian nhỏ xinh nhưng nội thất xe vô cùng hữu dụng và linh hoạt. Với 4 chỗ ngồi, Wuling Mini EV giúp hành khách cảm thấy thoải mái trên mọi hành trình. Hàng ghế sau có thể gập phẳng hoặc tỷ lệ 50/50 để tối ưu không gian chứa đồ.

Khung xe điện Wuling được thiết kế chắc chắn từ thép cường độ cao, mang lại sự vững chãi và an toàn. Hệ thống phanh ABS và EBD kết hợp phân bổ lực phanh điện tử mang đến sự an tâm trong mọi tình huống. Điều hòa và màu sắc nội thất đồng màu với ngoại thất tạo điểm nhấn cho không gian bên trong.

2. Wuling Mini EV - Lựa chọn kinh tế và thân thiện với môi trường

Một trong những lợi thế mà xe điện Wuling mang lại chính là tính tiết kiệm chi phí đáng kể. Với giá thành hấp dẫn hơn đáng kể so với các dòng xe ô tô chạy xăng cùng phân khúc, Wuling Mini EV có mức giá chỉ từ 239 triệu đồng. Đây được xem là mức giá thấp nhất trên thị trường ô tô mới tại Việt Nam.

Mức giá xe Wuling hợp lý

Không những thế, chi phí vận hành xe cũng thấp hơn nhiều so với các loại xe khác. Điều này là bởi loại xe này sử dụng nguồn năng lượng điện. Theo tính toán chi phí, chi phí sạc điện chỉ bằng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy.

Các mẫu xe điện như xe điện Wuling còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng không khí. Điều này là bởi xe điện không thải ra khí CO2 như các loại ô tô chạy động cơ xăng/dầu. Đây không chỉ là sự lựa chọn hữu ích mà còn là cách để mỗi cá nhân đóng góp vào việc bảo vệ Trái đất.

Bảo vệ môi trường khi sử dụng xe Wuling

Để khuyến khích người mua xe điện, Chính phủ đã ban hành một số chính sách ưu đãi dành cho người mua xe điện như miễn phí lệ phí trước bạ (đến tháng 3/2025), thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe điện giảm từ 15% xuống còn 3%, áp dụng đến ngày 28-2-2027. Điều này giúp giá bán và chi phí đăng ký xe giảm xuống, mang đến cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng hơn.

Xe điện Wuling Mini EV ra mắt với nhiều công nghệ đột phá, thiết kế thông minh mà giá bán hợp lý. Đây là mẫu xe điện khai mở phân khúc xe ô tô điện mini đầu tiên tại Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu mẫu xe này. Hãy cùng trải nghiệm xe điện Wuling để cảm nhận sự khác biệt và góp phần bảo vệ môi trường.

LN