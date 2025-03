Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thanh Hóa Nét nổi bật ở Thanh Hóa là trước khi kết nạp một công dân vào lực lượng DQTV đều được đưa ra lấy ý kiến dân chủ trước các cuộc hội nghị thôn, xóm và cơ quan. Nhờ đó, chất lượng DQTV các địa phương ở Thanh Hóa luôn bảo đảm, các chiến sĩ dân quân đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Muốn nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV trước hết phải làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV được giao cụ thể đến từng chi bộ và lấy đó làm một trong những tiêu chí bình xét, phân loại kết quả cuối năm. Ở những địa phương khó khăn như địa bàn miền núi, vùng đồng bào tôn giáo, cơ quan quân sự đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương phân công các đồng chí trong Thường vụ trực tiếp chỉ đạo và xây dựng mô hình điểm phát triển đảng đối với lực lượng DQTV, từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Từ những chủ trương, cách làm phù hợp nên chất lượng chính trị, trong đó tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV ở Thanh Hóa không ngừng nâng lên. Thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” và Đề án "Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Bộ đội địa phương, DQTV, DBĐV tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo số lượng, chất lượng, trong đó Bộ đội địa phương từng bước xây dựng theo phương châm “tinh, gọn, mạnh”. Trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt tuyên truyền để các bộ phận liên quan nâng cao nhận thức, nắm chắc kiến thức, kĩ năng về công tác DQTV, từ đó tham gia tích cực và hiệu quả trong xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động. Nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ chiến đấu cho lực lượng dân quân, công tác huấn luyện cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chỉ đạo. Trong chương trình huấn luyện hằng năm, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế đưa các nội dung huấn luyện bổ trợ sát với đặc thù địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ còn tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ, ứng phó bão lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, lực lượng DQTV đã nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh có 2 trung đội và 8 Tiểu đội Dân quân thường trực, 39 tiểu đội dân quân biển, được tổ chức và quản lý chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, được trang bị cơ bản đầy đủ vũ khí, cơ sở vật chất, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Các chiến sĩ dân quân biển được ví như những “cột mốc sống”, “tai mắt” trên biển khi vừa bám biển đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế, vừa tích cực tham gia cùng các lực lượng bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV; cùng với sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành và sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp nên lực lượng DQTV đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh vững chắc, liên hoàn từ biên giới đến nội địa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.