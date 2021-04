Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Triệu Sơn đã phát huy nội lực, trí tuệ trong xây dựng và ban hành các nghị quyết sát ý Đảng, hợp lòng dân; phát huy vai trò của người đại biểu Nhân dân; tăng cường công tác giám sát... Qua đó, giúp hoạt động của HĐND ngày càng sâu sát với thực tiễn đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, thăm và làm việc tại Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam - Chi nhánh Triệu Sơn.

Phát huy vai trò người đại biểu của Nhân dân

Trong nhiệm kỳ qua, đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hoạt động, xứng đáng là người đại biểu Nhân dân. Không những nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mà các đại biểu còn gần gũi quần chúng, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với HĐND tại các kỳ họp. Đồng thời, tích cực tham gia giám sát và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để HĐND xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Sau mỗi kỳ họp, các đại biểu đã tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Triệu Sơn đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó có 7 kỳ họp bất thường, 9 kỳ họp chuyên đề. Hoạt động kỳ họp của HĐND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục có nhiều cải tiến, đổi mới, theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Thực hiện các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước và sau kỳ họp.

Ngoài việc tham gia các kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai để cử tri biết và đến dự. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Phương thức tiếp xúc cử tri ngày càng đa dạng, đổi mới, dân chủ, cởi mở theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND, UBND các cấp và các cơ quan chức năng trong huyện. Các ý kiến được trả lời và giải quyết trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri; một số ý kiến được các tổ đại biểu HĐND huyện chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết.

Tăng cường công tác giám sát

Phát huy vai trò là cơ quan đại biểu của Nhân dân và tạo “cầu nối” giữa Đảng với dân, HĐND huyện đã tăng cường tổ chức giám sát, tập trung vào các vấn đề, các lĩnh vực gây bức xúc dư luận, được cử tri và Nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; việc thu, chi ngân sách tại các trường học; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện kiến nghị sau kết luận thanh tra... tại một số đơn vị, địa phương.

Trong 5 năm qua, thường trực HĐND, các ban HĐND đã xây dựng kế hoạch, thực hiện giám sát theo đúng quy trình, thủ tục 170 cuộc giám sát ở các lĩnh vực quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường; về an toàn thực phẩm; về quản lý tài nguyên khoáng sản; về chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây kinh tế có giá trị cao. Hình thức giám sát đa dạng như giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại các phiên họp; tích cực tham gia, phối hợp giám sát tại địa phương. HĐND huyện đã lựa chọn những nội dung quan trọng cần tập trung giám sát; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho các cuộc giám sát trước khi triển khai; kết hợp giám sát qua văn bản, làm việc tại cơ quan, đơn vị chịu giám sát và khảo sát trực tiếp tại đơn vị... Do vậy, các cuộc giám sát đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và trúng vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Các kết luận giám sát có chất lượng hơn, không những đánh giá đúng thực trạng kết quả đạt được mà còn chỉ ra những khó khăn và đề xuất những giải pháp cần khắc phục.

Qua hoạt động giám sát đã kịp thời nhắc nhở, kiến nghị, đề xuất các đơn vị thực hiện tốt nghị quyết của HĐND và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực trong bộ máy Nhà nước góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh. Bên cạnh đó, HĐND huyện đã duy trì lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND huyện và Tổ Đại biểu HĐND huyện. Công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, tạo niềm tin cho Nhân dân.

Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã ban hành 139 nghị quyết. Trong đó có 5 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh hàng năm; 5 nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND huyện; 41 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế; 17 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực khác; 15 nghị quyết về đầu tư hỗ trợ phát triển nông thôn mới; 19 nghị quyết về bầu bổ sung, miễn nhiệm; 37 nghị quyết về thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, thị trấn.

Các nghị quyết của HĐND đề ra đều đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và được UBND huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một cách tích cực, hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết HĐND huyện khóa XVII, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 15,25% (mục tiêu 15,2%) và cao hơn giai đoạn 2011-2015 là 2,07 điểm %. Năm 2020, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 17.281,7 tỷ đồng, gấp 2,03 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 23,8% năm 2015 xuống còn 14,2% năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng từ 43,1% lên 50,5%; dịch vụ tăng từ 33,1% lên 35,2% (mục tiêu là 16,9 - 49,7 - 33,4). Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2020 đạt 42,6 triệu đồng, vượt mục tiêu (42 triệu đồng), gấp 2,12 lần năm 2015.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều đổi mới, trong 5 năm, thu hút trên 40 dự án với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư đạt khá, tổng vốn huy động trong 5 năm ước đạt 9.745 tỷ đồng, vượt mục tiêu (8.000 tỷ đồng), riêng năm 2020 đạt 2.264 tỷ đồng... Sau 5 năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực của doanh nghiệp, sự đóng góp ủng hộ của Nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả, làm thay đổi nhanh diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, tiến bộ. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm, công tác an sinh, phúc lợi xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ được tăng cường; quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có thể nói, với việc chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND huyện Triệu Sơn đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Lê Thị Luyện

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn