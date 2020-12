Vai trò của đảng viên trong thời đại công nghệ mới

Nhận thức được vai trò quan trọng của đảng viên trong thời đại công nghệ mới, Đảng bộ xã Hoằng Thành (Hoằng Hóa) luôn đề cao tính tiên phong của đảng viên trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ổn định tình hình chính trị...

Đảng viên xã Yên Thọ (Yên Định) sử dụng CNTT trong giải quyết công việc hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Bá Dũng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Trước sự phát triển của công nghệ và sự bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội, đảng ủy xã đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích mỗi đảng viên có trách nhiệm thu thập thông tin, đăng tải và chia sẻ các nội dung, chương trình hoạt động của địa phương, những lĩnh vực phụ trách để được nhiều người biết đến. Qua đó phản bác lại những thông tin xấu độc, xuyên tạc, đồng thời tạo niềm tin trong dân và để con em xa quê, bạn bè vẫn có thể cập nhật được nhiều tin tức về sự phát triển của quê hương”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại xã Hoằng Thành, trước thông tin trái chiều về ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ văn hóa, đài phát thanh xã và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tích cực thông tin, chia sẻ những việc làm hay của các tổ chức, cá nhân có động thái tốt hướng về Nhân dân vùng lũ, đồng thời chia sẻ những hình ảnh chân thực của Nhân dân xã Hoằng Thành quyên góp, hỗ trợ Nhân dân miền Trung; dựng clip, đưa tin lễ kết nạp đảng viên của các chi bộ đăng trên mạng zalo, facebook, youtube... để nhiều người biết và hiểu được ý nghĩa thiêng liêng khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thể hiện được vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của người đảng viên được Đảng tin tưởng, giao phó thực hiện nhiệm vụ... Những việc làm trên nhằm phản lại những tư tưởng chậm tiến của một số đối tượng nói xấu, bôi nhọ Đảng. Với cách làm này, giúp đảng viên vừa không bị lạc hậu trước sự phát triển của công nghệ, vừa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình tham gia bảo vệ an ninh mạng, ổn định tư tưởng chính trị.

Cuộc cách mạng công nghệ ngày càng phát triển nhanh, hiện đại, do vậy trong công việc, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cũng phải chủ động học hỏi và ứng dụng vào thực tiễn giải quyết công việc để trang bị cho mình những hiểu biết để xử lý công việc khoa học, nhanh và hiệu quả hơn. Tại huyện Thạch Thành, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29-5-2020 về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cũng được tăng cường, 100% các phòng, ban chuyên môn được kết nối mạng LAN, được trang bị phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Hiện nay, tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi qua môi trường mạng đạt 94,43%, văn bản điện tử được ký số đạt 97%.

Trong lĩnh vực giáo dục, đảng viên nào cũng phải cập nhật và ứng dụng hiện đại CNTT trong công tác dạy, như máy chiếu projector, máy chiếu đa vật thể, thiết bị không dây HDMI AnyCast, Camera, sách điện tử... việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy là một tất yếu khách quan giúp cho giáo viên sáng tạo nhiều hơn trong giảng dạy và mang đến cho học sinh những bài học sống động, gần gũi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

Có thể khẳng định, việc ứng dụng CNTT rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đã cho thấy vai trò to lớn và những tác dụng kỳ diệu của CNTT. Việc phát triển mạnh mẽ của CNTT và tiếp cận, sử dụng CNTT thành thạo của cán bộ, đảng viên đã giúp thao tác xử lý văn bản, giải quyết công việc được nhanh và thuận lợi hơn, các thông tin được truyền tải nhanh hơn. Bên cạnh những thông tin tích cực, còn có rất nhiều những thông tin tiêu cực tác động do một phần thiếu “bóng dáng, vai trò” của đảng viên trong việc sử dụng CNTT hiện đại để tuyên truyền, vận động và giải quyết công việc. Do vậy, đảng viên phải luôn nâng cao nhận thức để không bị ảnh hưởng, chi phối bởi những thông tin lệch lạc và không bị tụt hậu trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên cần chia sẻ những thông điệp tốt, những việc làm ý nghĩa để góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Hà Trang